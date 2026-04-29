Väsby kan stoppa kraftledning mot Odensala

Odensala kan påverkas av planerna på en ny kraftledningsgata mellan Oxundasjön och Överby. Upplands Väsby kommun har lämnat skarp kritik mot förslaget och vill i praktiken stoppa eller ändra dragningen.

Projektet drivs av Trafikverket och Svenska kraftnät och innebär en gemensam ledningsgata som kan bli upp till 70 meter bred. Kommunen menar att det skulle påverka natur- och kulturmiljöer längs sträckan. Väsby vill i stället att ledningarna grävs ner, särskilt i känsliga områden. Ärendet ligger nu hos Energimarknadsinspektionen och kan få betydelse även för sträckor vidare in mot Sigtuna kommun.