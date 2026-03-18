Vårstädning drar igång i runt om i kommunen

Nu inleds vårens städning av gator och torg i Sigtuna kommun. Arbetet omfattar bland annat upptagning av sand efter vintern samt rengöring av trottoarer, gångvägar och parkeringsytor.

Sandupptagningen startar tidigast den 1 april, beroende på väder, och målet är att arbetet ska vara klart senast den 1 maj. Under perioden prioriteras områden vid skolor och förskolor. I samband med städningen kan tillfälliga parkeringsförbud införas på vissa gator. Bilar som står i vägen riskerar både böter och att flyttas. Kommunen ansvarar även för löpande städning av offentliga miljöer samt tömning av papperskorgar runt om i kommunen.