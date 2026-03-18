Vårstädning drar igång i runt om i kommunen

Nu inleds vårens städning av gator och torg i Sigtuna kommun. Arbetet omfattar bland annat upptagning av sand efter vintern samt rengöring av trottoarer, gångvägar och parkeringsytor.

Sandupptagningen startar tidigast den 1 april, beroende på väder, och målet är att arbetet ska vara klart senast den 1 maj. Under perioden prioriteras områden vid skolor och förskolor. I samband med städningen kan tillfälliga parkeringsförbud införas på vissa gator. Bilar som står i vägen riskerar både böter och att flyttas. Kommunen ansvarar även för löpande städning av offentliga miljöer samt tömning av papperskorgar runt om i kommunen.

Av Erik Karlsson
EXTRA

Förslag om ny idrotts- och eventarena på Midgårdsfältet

Politik Kommunledningen har lagt ett förslag om att bygga en ny idrotts- och evenemangsarena på Midgårdsfältetet. Beslut fattas på kommunstyrelsen i mitten av april: - Sigtuna kommun ska skapa goda förutsättningar som möjliggör en meningsfull fritid för invånarna och tack vare den starka ekonomi som vi skapat kan vi nu göra det här, säger Mattias Askerson (M), kommunstyrelsens ordförande, till märsta.nu

Mordet i Sigtunafjärden

Man omhäktad för mordet i Sigtunafjärden

Notiser En 50-årig man sitter fortsatt häktad, misstänkt för mordet på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden i januari 2015. Beslutet fattades av Attunda tingsrätt.

Så många ska mönstra från kommunen

Nyheter Antalet unga som kallas till mönstring ökar i Sigtuna kommun. I år kallas 173 personer från kommunen, vilket är det högsta antalet sedan värnplikten återinfördes 2017, enligt statistik från Plikt- och prövningsverket.