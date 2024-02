Varning utfärdad för ishalka i Sigtuna kommun

En varning har utfärdats för plötslig ishalka i Sigtuna kommun och stora delar av Svealand samt sydostligaste Norrland. Underkylt regn eller regn på kalla vägytor kan orsaka svårigheter med plötslig ishalka.

Effekterna av ishalkan kan inkludera följande:

– Trafiken förväntas röra sig långsamt på grund av halka.

– Begränsad framkomlighet på vägarna på grund av trafikolyckor.

– Risk för förseningar inom buss- och flygtrafiken samt eventuellt inställda avgångar.

– Varningen är i kraft från den 20 februari klockan 20.00 till den 21 februari klockan 09.00.

Regn förväntas röra sig in västerifrån under tisdag kväll och natt till onsdag, men det berör södra Norrlandskusten och den östra delen av Svealand först senare under natten. Regnet kan vara underkylt eller falla på kalla vägytor, vilket kan resultera i plötslig ishalka. Under onsdag morgon och förmiddag övergår regnet i Dalarna och södra Norrland till snöfall, och längre söderut förväntas temperaturen i vägytorna stiga över nollstrecket.