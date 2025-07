Varning för skyfall – risk för översvämningar

SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i Östra Svealand, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Varningen gäller från natten mot tisdag den 29 juli klockan 01.00 och sträcker sig fram till klockan 19.00 samma dag.

Ett område med kraftigt regn väntas dra in över kommunen från sydost under natten. Under tisdagen kan regnet övergå i kraftiga skurar med inslag av åska. Totalt kan det komma mellan 30 och 50 millimeter regn, varav en stor del kan falla inom en mycket kort tidsperiod.

SMHI varnar för att regnet kan leda till översvämningar i källare, dagvattensystem, viadukter och på vägar. Invånare uppmanas att se över dränering, rensa hängrännor och dagvattenbrunnar samt flytta känsliga föremål från utsatta utrymmen.

Trafikanter bör räkna med längre restider och svårigheter i trafiken på grund av dålig sikt och risk för vattenplaning. SMHI uppmanar till försiktighet och att undvika att köra genom vattensamlingar.