Varning för hög brandrisk i Sigtuna kommun

Under torsdagen är risken för gräsbrand förhöjd i Sigtuna kommun och stora delar av Svealand.

Särskilt under eftermiddagen, mellan kl. 12.00 och 16.00, är brandrisken stor. Det torra fjolårsgräset gör att eld kan sprida sig snabbt, vilket innebär att även små gnistor från maskiner eller eldning kan orsaka bränder. Myndigheterna uppmanar till försiktighet vid utomhusarbete och avråder från all form av eldning under perioden.