Varning för hala vägar

Trafikverket har gått ut med en varning för halka på vägarna under söndagen
Hala vägbanor rapporteras under dagen på flera håll i Stockholms län. En varning för halt väglag gäller på vägar i och runt Stockholm, enligt Trafikverket. Påverkan på trafiken bedöms som liten, men bilister uppmanas att planera sina resor i god tid och hålla avstånd. Varningen gäller från klockan 11.50 och beräknas pågå fram till klockan 20.00.
Ung & Student När jullovet startar den 19 december ordnar Sigtuna kommun ett brett utbud av gratis aktiviteter för barn och unga i Märsta, Sigtuna, Valsta och Rosersberg. Programmet pågår fram till att skolan börjar igen den 8 januari och innehåller allt från kultur och pyssel till sport och fritidsverksamhet.
Politik E4 vid Arlanda pekas ut som en av de viktigaste infrastruktursatsningarna i Stockholm-Mälarregionen när Mälardalsrådet nu svarar regeringen inför beslut om den nationella infrastrukturplanen för åren 2026–2037.
Nyheter Antalet dödsfall i trafiken under julhelgerna har minskat kraftigt de senaste 20 åren. Inför årets julhelg har försäkringsbolaget If sammanställt statistik över de mest olycksdrabbade vägarna. I Sigtuna kommun sticker E4 ut.
Nyheter En misstänkt plundring har upptäckts vid ett vikingatida område nära Fornsigtuna. En anmälan är på väg till länsstyrelsen i Stockholm. Fyndet är det tredje kända fallet på kort tid i Mälardalen.