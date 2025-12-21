Varning för hala vägar

Trafikverket har gått ut med en varning för halka på vägarna under söndagen

Hala vägbanor rapporteras under dagen på flera håll i Stockholms län. En varning för halt väglag gäller på vägar i och runt Stockholm, enligt Trafikverket. Påverkan på trafiken bedöms som liten, men bilister uppmanas att planera sina resor i god tid och hålla avstånd. Varningen gäller från klockan 11.50 och beräknas pågå fram till klockan 20.00.