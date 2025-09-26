Varning för falska polissamtal

Polisen varnar för bedrägerisamtal där bedragare använder datoriserade röster och utger sig för att vara från myndigheten.

Polisen varnar för bedrägerisamtal med datoriserade röster där bedragare utger sig för att vara från polisen. I samtalen påstås bland annat att ett ID-kort är inblandat i brott eller att en arresteringsorder finns. Polisen ringer aldrig med automatiserade röster och uppmanar den som blir kontaktad att lägga på direkt och anmäla händelsen.