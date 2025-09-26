Varning för falska polissamtal

Polisen varnar för bedrägerisamtal där bedragare använder datoriserade röster och utger sig för att vara från myndigheten.
Polisen varnar för bedrägerisamtal med datoriserade röster där bedragare utger sig för att vara från polisen. I samtalen påstås bland annat att ett ID-kort är inblandat i brott eller att en arresteringsorder finns. Polisen ringer aldrig med automatiserade röster och uppmanar den som blir kontaktad att lägga på direkt och anmäla händelsen.
Politik Efter tappet i Svenskt Näringslivs ranking fokuserar Sigtuna kommun på att knyta ihop skola och näringsliv. Genom satsningen MOA ska fler unga inspireras till framtida yrkesval samtidigt som företagen får bättre tillgång till kompetens.
Nyheter Under hösten pågår en bullerinventering av fastigheter längs järnvägen mellan länsgränsen Stockholm/Uppsala och söder om Bergsbrunna. Inventeringen utförs av WSP Sverige AB på uppdrag av Trafikverket och omfattar flera bostäder i Sigtuna kommun.
Nyheter 36 sibiriska katter har under det senaste året hittats dumpade i området kring Märsta, varav tre var döda. Katterna har ofta varit magra och skygga, och flera har fått ungar innan de påträffats. Det rapporterar TV4:s Kalla Fakta.