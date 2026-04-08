Foto: Pressbild

Vårfest vid S:t Lars kyrkoruin i Sigtuna

Lördag den 25 april blir det vårfest vid S:t Lars kyrkoruin i centrala Sigtuna.

Ruinen, som är resterna av en 900 år gammal kyrka, fylls av tiotusentals himmelsblå vårstjärnor som planterades i projektet ”Ruinen blommar”. Blommorna visar hur kyrkan en gång bredde ut sig på platsen.

Under dagen mellan klockan 12.00 och 16.00 blir det aktiviteter för både barn och vuxna. Man kan delta i tipsrunda, skapa tillsammans med en konstpedagog, träffa museets konservator och arkeolog eller grilla med Märsta scoutkår.

Klockan 12.30 startar vårceremonin med tal av kommunstyrelsens ordförande och kultur- och fritidsnämndens ordförande. Riksspeleman Per Runberg blåser ut vintern och Sigtuna Sångensemble sjunger in våren. Guidade visningar vid ruinen och längs med den gamla processionsvägen på Prästgatan erbjuds också.

Av Erik Karlsson

Sarah Dawn Finer till Kulturum

Kulturnyheter Artisten och programledaren Sarah Dawn Finer kommer till Kulturum i Märsta för en konsert den 18 april. Biljetterna släpps nu på tisdag och arrangören uppmanar den som vill säkra plats att vara ute i god tid.