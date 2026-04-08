Vårfest vid S:t Lars kyrkoruin i Sigtuna

Lördag den 25 april blir det vårfest vid S:t Lars kyrkoruin i centrala Sigtuna.
Ruinen, som är resterna av en 900 år gammal kyrka, fylls av tiotusentals himmelsblå vårstjärnor som planterades i projektet ”Ruinen blommar”. Blommorna visar hur kyrkan en gång bredde ut sig på platsen.
Under dagen mellan klockan 12.00 och 16.00 blir det aktiviteter för både barn och vuxna. Man kan delta i tipsrunda, skapa tillsammans med en konstpedagog, träffa museets konservator och arkeolog eller grilla med Märsta scoutkår.
Klockan 12.30 startar vårceremonin med tal av kommunstyrelsens ordförande och kultur- och fritidsnämndens ordförande. Riksspeleman Per Runberg blåser ut vintern och Sigtuna Sångensemble sjunger in våren. Guidade visningar vid ruinen och längs med den gamla processionsvägen på Prästgatan erbjuds också.
Kulturnyheter Hanne Stichel, tidigare församlingsledare i Märsta pastorat, har nu mottagits som kyrkoherde i Ljusnans pastorat. Mottagningen hölls av biskop Karin Johannesson under högmässan i Ljusdals kyrka den 29 mars.
Kulturnyheter Smash Into Pieces kvalificerade sig till finalen i Melodifestivalen med låten Hollow vid den fjärde deltävlingen i Malmö, och med på scen som körsångare var Sigtunabon Philip Strand, uppger källor vid ett flertal medier.
Kulturnyheter Sigtuna kulturskola fyller 70 år och jubileet uppmärksammas under hela året. Firandet inleddes på onsdagen med en föreställning där många barn och ungdomar medverkade, både på och bakom scenen.
Kulturnyheter Artisten och programledaren Sarah Dawn Finer kommer till Kulturum i Märsta för en konsert den 18 april. Biljetterna släpps nu på tisdag och arrangören uppmanar den som vill säkra plats att vara ute i god tid.