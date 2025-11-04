Vardaga planerar nytt äldreboende i Sigtuna

Vardaga planerar att öppna Villa Stadsängen i Sigtuna, ett nytt äldreboende med 80 platser. Det blir Vardagas andra boende i kommunen, efter det uppskattade Villa Silvertorget.
Det nya boendet utformas med hemlika miljöer, trygga mötesplatser och aktiviteter som främjar gemenskap. Målet är att varje individ ska känna sig sedd, delaktig och ha en meningsfull vardag. Rummen blir varma och hemtrevliga, och gemensamhetsytorna välkomnande. Byggnaden planeras i samarbete med Credentia och kombinerar funktionalitet med trivsel, både för boende och personal. Hållbarhet är en central del av satsningen: fastigheten byggs med energieffektiva lösningar, återvunnet material och en grön utemiljö. Boendet planeras certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Bostad Andrahandsmarknaden i Storstockholm visar en tudelad utveckling. En ny rapport visar att hyrorna för andrahandslägenheter har stigit i innerstaden men minskat i många av länets ytterkommuner. Det rapporterar SVT Stockholm med hänvisning till siffror från bostadstjänsten Qasa.
Bostad Hyresgästföreningen i Sigtuna har överklagat kommunens beslut att godkänna en ny detaljplan för Skeppargränd, där det tidigare låg en restaurang med namnet 32 rum och kök. Planen innebär att det kan byggas flervåningshus på platsen – något som många boende är kritiska till.
Bostad Bostadsmarknaden i Sigtuna kommun visar blandade tecken. Under de senaste tre månaderna har priserna på bostadsrätter stigit svagt, medan villapriserna fortsatt ligger under nivåerna från i fjol.
Bostad SigtunaHem har nu invigt sitt nya kundservicekontor i de nybyggda Stationshusen på Västra Bangatan i Märsta. Efter 20 år på Stationsgatan 6 A går flytten till ett mer centralt läge – precis vid stationen.
Bostad De nya bolåneregler som regeringen föreslagit kan ge förstagångsköpare och medelinkomsttagare i Sigtuna bättre möjligheter att komma in på bostadsmarknaden. Det visar en ny beräkning från jämförelsetjänsten Zmarta.
Bostad Under perioden mars till maj såldes 84 villor i Sigtuna kommun – den högsta siffran för en tremånadersperiod sedan 2021. Det visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik, analyserad av Newsworthy.
Bostad Priserna på bostadsrätter i Sigtuna kommun ligger still, enligt ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Newsworthy. Under perioden februari till april låg medelpriset oförändrat jämfört med föregående tremånadersperiod.