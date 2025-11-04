Vardaga planerar nytt äldreboende i Sigtuna

Vardaga planerar att öppna Villa Stadsängen i Sigtuna, ett nytt äldreboende med 80 platser. Det blir Vardagas andra boende i kommunen, efter det uppskattade Villa Silvertorget.

Det nya boendet utformas med hemlika miljöer, trygga mötesplatser och aktiviteter som främjar gemenskap. Målet är att varje individ ska känna sig sedd, delaktig och ha en meningsfull vardag. Rummen blir varma och hemtrevliga, och gemensamhetsytorna välkomnande. Byggnaden planeras i samarbete med Credentia och kombinerar funktionalitet med trivsel, både för boende och personal. Hållbarhet är en central del av satsningen: fastigheten byggs med energieffektiva lösningar, återvunnet material och en grön utemiljö. Boendet planeras certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.