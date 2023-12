Varberg vinner mot Skånela efter en dramatisk andra halvlek

Skånela föll hemma i Vikingahallen med 28-25 efter en svag avslutning på matchen där Varberg kunde gå ifrån tack vare ett starkt målvaktsspel.

Det var en match fylld av svängningar där Varberg stod starka i de sista 18 minuterna och lyckades göra 10 mål mot Skånelas 6, vilket resulterade i en seger på 28-25. Redan från start visade Varberg framfötterna och hade tidigt ledningen, men Skånela lyckades vända och gick in i paus med en knapp ledning på 14-13.

Andra halvlek var initialt jämn, men efter 13-14 minuter var det Varberg som tog över matchens tempo. De sista 18 minuterna präglades av Varbergs starka prestation och Skånela hade svårt att återfå kontrollen. Efter slutsignalen var det en nedstämd stämning hos Skånela, och förståeligt nog var det en besviken ton i laget.

Tränaren för Skånela, Mattias Flodman, berömde Varbergs målvakt, Carl Aronius, som en nyckelspelare under matchen. Han betonade målvaktens prestation med imponerande 20 räddningar under matchen och noterade att Aronius varit stabil under hela säsongen. Flodman identifierade målvaktens insats som ett avgörande moment och konstaterade att Skånela hade problem med att omvandla målchanser till poäng och blev stressade av detta.

”Varbergs målvakt hade 20 räddningar idag, han har varit bra hela säsongen. Vi pratade om det innan matchen. Problemet idag låg där; vi missade lägen, gjorde misstag och kände oss stressade av det. Vi kunde inte behålla lugnet, och frustrationen över att vi hade klara målchanser som han räddade spelade oss ur balans,” sa Flodman i sin kommentar efter matchen.