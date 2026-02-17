Var tredje Sigtunabo saknar egen försörjning

Sigtuna står inför en dubbel utmaning: samtidigt som arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens lever mer än var tredje person i arbetsför ålder inte på egen försörjning. Det påverkar sammanhållning, trygghet och tillväxt negativt. När färre arbetar och betalar skatt minskar resurserna till välfärden, och långvarig arbetslöshet drabbar både individ och samhällsekonomi.
Andelen 20–65-åringar med en arbetsrelaterad inkomst över 19 050 kronor i månaden, och därmed räknas som självförsörjande, är 67,2 procent i Sigtuna. Det är bara Botkyrka och Södertälje som har en lägre andel av befolkningen som är självförsörjande i länet. Värt att notera är att studenter är exkluderade, då studier är en investering med syfte att bli just självförsörjande. Fler Sigtunabor måste bli självförsörjande, inte minst när befolkningen åldras.
Samtidigt råder kompetensbrist. Nästan hälften av företagen i Stockholms län anger att svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens utgör ett tillväxthinder. Att bryta utanförskap kräver samlade insatser och att förebygga det från början. Unga måste klara skolan, drivkrafter för arbete stärkas och företagsklimatet förbättras. Det finns ljusglimtar, el- och energiprogrammet i Sigtuna är ett utbildningsval som leder till jobb. 75 procent av eleverna med en examen från programmet fick jobb. Om Sigtunas gymnasie- och vuxenutbildningar matchas mot behoven på arbetsmarknaden som i detta fall kan det bidra till att bryta utanförskapet. Skatter och regelverk behöver utformas så att de uppmuntrar till arbete, entreprenörskap och investeringar.
Starkare förutsättningar för arbete och företagande är avgörande för att Sigtuna ska växa och bidra till ett starkare Sverige.
Olle Karstorp Regionchef Stockholms län, Svenskt Näringsliv
Insändare I Sverige utvisas just nu unga människor som vuxit upp här, som talar svenska, som går i skolan, jobbar extra och har hela sin familj i landet. Medan resten av familjen får stanna får dessa ungdomar beskedet att de måste lämna Sverige efter sin 18-årsdag istället för att ta studenten.
Insändare Erik Sedig(KD) och Josefin Brodd(M) har försökt svara på vår debattartikel kring de äldres rätt att få bo kvar i Sigtuna när man behöver flytta till ett äldreboende, eller, som det formella namnet är ett särskilt boende för äldre (SÄBO).
Insändare Thomas Brandell (S) och David Lundqvist (S) menar att de äldre som behöver flytta in på ett särskilt boende (SÄBO) måste få bo kvar i kommunen. Och..? Som ansvariga för kommunens vård och omsorg har vi samma uppfattning.
Insändare Från 2024 införde den borgerliga majoriteten i Sigtuna kommun ett system, där äldre kommuninvånare som behöver flytta till ett särskilt boende för äldre (säbo) visserligen erbjuds lägenhet i de fyra kommunala boendena Ärlinghem, Arhem, Ymer och Hemskogen, men också i 13 kontrakterade, privatdrivna säbon. Av dessa 13 finns 12 i andra kommuner och de ska ligga inom 3,5 mils avstånd från Märsta station.
Insändare På det senaste kommunfullmäktigemötet behandlades ärendet om att godkänna ett köpeavtal för fastigheten Sätuna 3:200, mer känd som HSB-huset vid Märsta station, där bland annat pizzerian Campino ligger.
Insändare Jag har läst att Migrationsverket tillfälligt har stoppat utvisningar till Iran. Många reagerar med lättnad. Det är lätt att förstå varför. När ett land präglas av förtryck, våld och brutal repression borde det vara självklart att människor inte skickas tillbaka.
Insändare Jag skriver det här inte bara som politiker men också som en medmänniska och som kommuninvånare. För Ayla är inte ett ärendenummer. Hon är en ung kvinna som vuxit upp här, gått i våra skolor och tagit studenten precis som så många andra av våra barn.
Insändare När klockan slår tolv inatt går vi in i valåret 2026 och lämnar officiellt 2025 bakom oss. Ett år då mycket i vår omvärld blivit både kallare och osäkrare. Det låter dystert, jag vet. Men nu när vi går in i ett nytt år har vi möjlighet att vända utvecklingen.
Insändare December. Nyhetsnotiser om människor, hästar, bilar och fastigheter som beskjuts med raketer. Hundägare som berättar att de tar bilen för att rasta hunden på platser där risken för smällar är mindre.
Insändare Regeringens förslag om att kunna återkalla permanenta uppehållstillstånd är ett allvarligt steg i fel riktning. Det skapar otrygghet, splittrar samhällen och riskerar att slå hårt mot människor som redan i dag är en självklar del av vårt gemensamma Sverige. Därför bör styret i Sigtuna kommun säga nej till detta även om det innebär att gå emot sina egna partikamrater på nationell nivå.
Insändare Det är synd att kommunstyrelsens ordförande följer i sin föregångares fotspår i sitt svar på vår kritik. Istället för att bemöta kritiken och svara på den väljer han att ifrågasätta vårt arbete och kompetens och kallar det för svartmålning.
Insändare I oppositionens roll ingår att granska och vid behov utkräva ansvar av den styrande kommunledningen. Det är så det ska gå till i ett demokratiskt samhälle och jag välkomnar en saklig debatt i alla frågor som rör vår fina kommun. Jag förstår och respekterar att oppositionsrådet inför ett kommande valår vill ta alla chanser att ge sig på den styrande kommunledningen. Men sättet hon gör det på är inte seriöst, det är osmakligt.
Insändare Den moderatledda kommunledningen som styr Sigtuna kommun måste utkrävas på ansvar för slöseriet med kommuninvånarnas skattepengar. Efter det som framkommit i Uppdrag granskning räcker det inte med att säga att man tar bristerna på allvar, vi kräver krafttag.
Insändare Det som inte får hända har tyvärr hänt - igen - någon har blivit påkörd vid övergångsstället på Valstavägen, intill Buregatans busshållplats. I mer än tjugo år har vi varnat för detta övergångsställe, påpekat problem med belysning, skymd sikt m m och oroat oss för att någon ska bli påkörd med stora skador, eller kanske något ännu värre, som följd.