Var tredje Sigtunabo saknar egen försörjning

Sigtuna står inför en dubbel utmaning: samtidigt som arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens lever mer än var tredje person i arbetsför ålder inte på egen försörjning. Det påverkar sammanhållning, trygghet och tillväxt negativt. När färre arbetar och betalar skatt minskar resurserna till välfärden, och långvarig arbetslöshet drabbar både individ och samhällsekonomi.

Andelen 20–65-åringar med en arbetsrelaterad inkomst över 19 050 kronor i månaden, och därmed räknas som självförsörjande, är 67,2 procent i Sigtuna. Det är bara Botkyrka och Södertälje som har en lägre andel av befolkningen som är självförsörjande i länet. Värt att notera är att studenter är exkluderade, då studier är en investering med syfte att bli just självförsörjande. Fler Sigtunabor måste bli självförsörjande, inte minst när befolkningen åldras.

Samtidigt råder kompetensbrist. Nästan hälften av företagen i Stockholms län anger att svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens utgör ett tillväxthinder. Att bryta utanförskap kräver samlade insatser och att förebygga det från början. Unga måste klara skolan, drivkrafter för arbete stärkas och företagsklimatet förbättras. Det finns ljusglimtar, el- och energiprogrammet i Sigtuna är ett utbildningsval som leder till jobb. 75 procent av eleverna med en examen från programmet fick jobb. Om Sigtunas gymnasie- och vuxenutbildningar matchas mot behoven på arbetsmarknaden som i detta fall kan det bidra till att bryta utanförskapet. Skatter och regelverk behöver utformas så att de uppmuntrar till arbete, entreprenörskap och investeringar.

Starkare förutsättningar för arbete och företagande är avgörande för att Sigtuna ska växa och bidra till ett starkare Sverige.