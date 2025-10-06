Var tionde tåg i kommunen under september

Tågen till och från stationerna i kommun fortsätter att ha problem med punktligheten. Under september kom var tionde tåg mer än fem minuter sent till stationerna i Märsta, Arlanda C och Rosersberg, rapporterar Newsworthy.

Av omkring 9 900 tåg som passerade stationerna i Sigtuna kommun under september var 963 mer än fem minuter sena, vilket motsvarar tio procent. Det är dubbelt så mycket som järnvägsbranschens mål, där högst fem procent av tågen får vara försenade, enligt Newsworthy.

Andelen försenade tåg var något högre än månaden innan, då åtta procent var sena, men lägre än samma period i fjol då elva procent av tågen drabbades av förseningar.

Två tredjedelar av tågen i kommunen var pendeltåg, och bland dem var sex procent mer än fem minuter sena. Den mest problematiska dagen var söndagen den 31 augusti, då hälften av alla tåg ankom mer än fem minuter efter tidtabell.

Det mest försenade tåget var pendeltåg 2251 mellan Uppsala C och Älvsjö, som passerade Sigtuna kommun nästan fyra timmar försenat på kvällen den 6 september, enligt Newsworthy.