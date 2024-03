Var femte sjukskriver sig för stress

Stressrelaterade sjukskrivningar i kommunen uppgår till nästan 20 procent av alla sjukskrivningar enligt siffror som Försäkringsbolaget if sammanställt.

I Sigtuna kommun var 19 procent av alla sjukskrivningar stressrelaterade enligt försäkringsbolaget if som sammanställt siffror från Försäkringskassan. Dessvärre är kvinnor särskilt drabbade av stressrelaterade sjukskrivningar enligt if. Antalet personer som var sjukskrivna för stress under 2023 uppgick till 199 personer.

– Stressrelaterade sjukskrivningar fortsätter, trots att det uppmärksammats tidigare, att bli ett allt större samhällsproblem. Främst drabbar det individen och dennes anhöriga men det innebär också en stor påfrestning för arbetsgivare och inte minst samhället, säger Ifs hälsostrateg Kristina Ström Olsson.

I relation till andra Stockholmskommuner ligger dock Sigtuna lågt. Störst andel stressrelaterade sjukskrivningar förekommer i Vallentuna med 28 procent följt av Danderyd och Sollentuna.

– Yrkesroll och bransch kan inverka på stressnivå och risken för sjukskrivning. En tydlig riskfaktor är om kraven på jobbet inte är i linje med vilken kontroll hen har att kunna ta sitt ansvar kring de krav som ställs. Kvinnor tar utöver ansvaret för sitt jobb, ofta ett större ansvar för hemsysslorna. Att gå från arbetsdagen till hemarbetet kan leda till ett större stresspåslag, när kropp och sinne egentligen ropar efter återhämtning, säger Kristina Ström Olsson.