Vänsterpartiet reserverade sig mot köpet av HSB-huset vid Märsta station

På det senaste kommunfullmäktigemötet behandlades ärendet om att godkänna ett köpeavtal för fastigheten Sätuna 3:200, mer känd som HSB-huset vid Märsta station, där bland annat pizzerian Campino ligger.

Vänsterpartiet är i grunden positiva till gemensamt ägande och anser att det ofta är bra när kommunen äger strategiskt viktiga fastigheter. Trots detta valde vi att reservera oss mot affären, eftersom den moderatledda kommunledningen föreslog att kommunen ska betala ett kraftigt överpris.

Fastigheten köptes för mindre än ett halvår sedan för 22 miljoner kronor i en affär mellan HSB och det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem. Den affären stoppades av kommunledningen, med motiveringen att kommunen själv skulle äga fastigheten. Samtidigt kunde ingen i kommunledningen redogöra för vem som fattade beslutet att stoppa köpet – eller varför affären aldrig fullföljdes.

Efter att affären stoppades sålde HSB fastigheten vidare till Storsala, som planerade att bygga cirka 100 mindre hyreslägenheter och parkering på platsen. Då ändrade kommunledningen plötsligt hållning och valde att köpa fastigheten från Storsala i stället. Efter förhandlingar landade köpesumman på 31 miljoner kronor.

Detta innebär att kommunen betalar 9 miljoner kronor mer än det ursprungliga priset för samma fastighet och inom loppet av några månader.

Men där tar inte kostnaderna slut. Eftersom det finns en verksamhet i fastigheten behöver kommunen även lösa ut pizzerian, vilket beräknas kosta ytterligare 8 miljoner kronor. Den totala kostnaden för affären uppgår därmed till 39 miljoner kronor.

Vänsterpartiet menar att detta är ett allvarligt slöseri med skattebetalarnas pengar. Dessa resurser hade kunnat användas till att stärka välfärden, förbättra skolan, äldreomsorgen eller bidra till fler bostäder med rimliga hyror.

Vi förväntar oss ansvarstagande, transparens och god ekonomisk hushållning från kommunledningen. I detta fall har inget av detta kunnat visas och därför kunde vi inte stödja beslutet.