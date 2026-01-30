Marta Aguirre (V)Foto: Insändarbild

Vänsterpartiet reserverade sig mot köpet av HSB-huset vid Märsta station

På det senaste kommunfullmäktigemötet behandlades ärendet om att godkänna ett köpeavtal för fastigheten Sätuna 3:200, mer känd som HSB-huset vid Märsta station, där bland annat pizzerian Campino ligger.

Vänsterpartiet är i grunden positiva till gemensamt ägande och anser att det ofta är bra när kommunen äger strategiskt viktiga fastigheter. Trots detta valde vi att reservera oss mot affären, eftersom den moderatledda kommunledningen föreslog att kommunen ska betala ett kraftigt överpris.

Fastigheten köptes för mindre än ett halvår sedan för 22 miljoner kronor i en affär mellan HSB och det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem. Den affären stoppades av kommunledningen, med motiveringen att kommunen själv skulle äga fastigheten. Samtidigt kunde ingen i kommunledningen redogöra för vem som fattade beslutet att stoppa köpet – eller varför affären aldrig fullföljdes.

Efter att affären stoppades sålde HSB fastigheten vidare till Storsala, som planerade att bygga cirka 100 mindre hyreslägenheter och parkering på platsen. Då ändrade kommunledningen plötsligt hållning och valde att köpa fastigheten från Storsala i stället. Efter förhandlingar landade köpesumman på 31 miljoner kronor.

Detta innebär att kommunen betalar 9 miljoner kronor mer än det ursprungliga priset för samma fastighet och inom loppet av några månader.

Men där tar inte kostnaderna slut. Eftersom det finns en verksamhet i fastigheten behöver kommunen även lösa ut pizzerian, vilket beräknas kosta ytterligare 8 miljoner kronor. Den totala kostnaden för affären uppgår därmed till 39 miljoner kronor.

Vänsterpartiet menar att detta är ett allvarligt slöseri med skattebetalarnas pengar. Dessa resurser hade kunnat användas till att stärka välfärden, förbättra skolan, äldreomsorgen eller bidra till fler bostäder med rimliga hyror.

Vi förväntar oss ansvarstagande, transparens och god ekonomisk hushållning från kommunledningen. I detta fall har inget av detta kunnat visas och därför kunde vi inte stödja beslutet.

  • Marta Aguirre (V)
    Gruppledare
    Vänsterpartiet I Sigtuna kommun
Ayla är en av oss!

Insändare Jag skriver det här inte bara som politiker men också som en medmänniska och som kommuninvånare. För Ayla är inte ett ärendenummer. Hon är en ung kvinna som vuxit upp här, gått i våra skolor och tagit studenten precis som så många andra av våra barn.

Framåt 2026 för Sigtuna kommun

Insändare När klockan slår tolv inatt går vi in i valåret 2026 och lämnar officiellt 2025 bakom oss. Ett år då mycket i vår omvärld blivit både kallare och osäkrare. Det låter dystert, jag vet. Men nu när vi går in i ett nytt år har vi möjlighet att vända utvecklingen.

Utbildning motverkar fattigdom

Insändare På temat fattigdom i insändare för ett par veckor sedan, vill jag gärna spinna vidare. Vi socialdemokrater tror att utbildning motverkar fattigdom.

Återkalla inte människors trygghet, säg nej till regeringens förslag!

Insändare Regeringens förslag om att kunna återkalla permanenta uppehållstillstånd är ett allvarligt steg i fel riktning. Det skapar otrygghet, splittrar samhällen och riskerar att slå hårt mot människor som redan i dag är en självklar del av vårt gemensamma Sverige. Därför bör styret i Sigtuna kommun säga nej till detta även om det innebär att gå emot sina egna partikamrater på nationell nivå.

repliken: Sigtuna kommun förtjänar en seriös opposition

Insändare I oppositionens roll ingår att granska och vid behov utkräva ansvar av den styrande kommunledningen. Det är så det ska gå till i ett demokratiskt samhälle och jag välkomnar en saklig debatt i alla frågor som rör vår fina kommun. Jag förstår och respekterar att oppositionsrådet inför ett kommande valår vill ta alla chanser att ge sig på den styrande kommunledningen. Men sättet hon gör det på är inte seriöst, det är osmakligt.

Livsfarligt övergångsställe!

Insändare Det som inte får hända har tyvärr hänt - igen - någon har blivit påkörd vid övergångsstället på Valstavägen, intill Buregatans busshållplats. I mer än tjugo år har vi varnat för detta övergångsställe, påpekat problem med belysning, skymd sikt m m och oroat oss för att någon ska bli påkörd med stora skador, eller kanske något ännu värre, som följd.

15 000 i bostadskön i Sigtuna kommun

Insändare Det står över 15 000 personer i bostadskön i Sigtuna kommun. Samtidigt finns det ett hundratal lediga lägenheter hos SigtunaHem – hyresrätter samt bostadsrätter som är för dyra för de flesta.

Tillsammans stoppar vi mäns våld mot kvinnor

Insändare Idag uppmärksammar vi Orange Day, den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. En dag där vi tillsammans tar ställning mot mäns våld mot kvinnor, som drabbar kvinnor dagligen. I vår kommun, i vårt land och i hela världen.