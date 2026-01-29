Vänsterpartiet lyfter Ayla-fallet – vill se förändrad migrationspolitik

Vänsterpartiet i Märsta–Sigtuna har träffat märstabon Ayla och hennes familj för att uppmärksamma konsekvenserna av dagens migrationsregler. Partiet menar att hennes situation visar behovet av en mer långsiktig och rättssäker migrationspolitik.

Under onsdagskvällen träffade Leo Ahmed, ordförande för Vänsterpartiet Märsta–Sigtuna, tillsammans med riksdagsledamoten Tony Haddou (V), märstabon Ayla och hennes familj. Samtalet handlade om Aylas situation och den osäkerhet hon lever med trots att hon bott större delen av sitt liv i Sverige.

Ayla har gått i svensk skola, tagit examen och arbetar i dag. Enligt Vänsterpartiet är hon ett exempel på personer som etablerat sig i samhället men som ändå lever med otrygghet kring rätten att stanna i landet. Partiet menar att nuvarande regelverk riskerar att splittra familjer och skapa långvarig ovisshet för unga människor med stark anknytning till Sverige.

Tony Haddou, som är migrationspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, uppger att han i riksdagen driver frågan om lagändringar för en mer human och långsiktig asyl- och migrationspolitik. Vänsterpartiet anser att personer som lever och arbetar i Sverige ska ges bättre förutsättningar till trygghet och framtidsplanering.

– Aylas situation är ett tydligt exempel på hur dagens migrationspolitik slår fel. Människor som är en självklar del av vårt samhälle behandlas som tillfälliga, trots att de har hela sina liv här, säger Leo Ahmed, ordförande för Vänsterpartiet Märsta–Sigtuna.