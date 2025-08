Vanligt med stöld och inbrott den gångna månaden

Under vecka 30 registrerades 153 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa rörde 90 händelser som ska ha inträffat just under veckan, medan övriga gäller tidigare tillfällen.

Utöver brottsanmälningarna har polisen även hanterat 39 andra ärenden i kommunen, såsom efterlysningar, tips eller anmälningar utan brottsmisstanke. Statistiken baseras på polisens dygnslistor från perioden 21 till 27 juli. En viss andel ärenden, exempelvis allvarliga våldsbrott, sexualbrott och brott mot skyddslagen, omfattas av sekretess och redovisas inte i statistiken. Under den senaste månaden har totalt 612 misstänkta brott registrerats i kommunen. Vanligast under perioden har varit anmälningar om stöld utan inbrott. Källa: Newsworthy