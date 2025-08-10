Vanligaste brotten i sommar

Under juni och juli registrerade polisen 1 435 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 1 238 händelser som ska ha inträffat under sommarmånaderna. Den vanligaste brottskategorin var stöld utan inbrott.
En ny brottsrubricering, förolämpning mot tjänsteman, började gälla i början av juli. Lagen innebär att den som kränker en tjänstemans självkänsla eller värdighet genom exempelvis nedsättande uttalanden kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. I Sigtuna har två sådana anmälningar gjorts under sommaren. I hela landet har 191 ärenden registrerats, varav 42 i Stockholms län.
Utöver de misstänkta brotten har polisen även registrerat 332 andra ärenden i kommunen under perioden.
Nyheter Tågtrafiken i Sigtuna kommun hade ovanligt många förseningar i juli. Av cirka 8 300 tåg som passerade Arlanda C, Märsta eller Rosersberg kom 998 mer än fem minuter sent, vilket motsvarar 12 procent.
Notiser Mälartåg, som bland annat trafikerar sträckan Uppsala–Märsta–Stockholm, har sett en kraftig ökning i trafiken sedan 2016. Antalet tågkilometer har fördubblats, och över 12 miljoner resor görs årligen i Mälartågssystemet.