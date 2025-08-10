Vanligaste brotten i sommar

Under juni och juli registrerade polisen 1 435 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 1 238 händelser som ska ha inträffat under sommarmånaderna. Den vanligaste brottskategorin var stöld utan inbrott.

En ny brottsrubricering, förolämpning mot tjänsteman, började gälla i början av juli. Lagen innebär att den som kränker en tjänstemans självkänsla eller värdighet genom exempelvis nedsättande uttalanden kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. I Sigtuna har två sådana anmälningar gjorts under sommaren. I hela landet har 191 ärenden registrerats, varav 42 i Stockholms län.

Utöver de misstänkta brotten har polisen även registrerat 332 andra ärenden i kommunen under perioden.