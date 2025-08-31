Valsta vattentorn fyller 60 år – firas med nostalgi och minnen
I höst fyller Valsta vattentorn 60 år. Det vill Sigtuna museum uppmärksamma med en kväll fylld av minnen, historia och 60-talsnostalgi.
Tornet, som ritades av skulptören Göran Strååt och invigdes 1965, är än idag ett av Valstas mest kända landmärken. Dess undersida är inspirerad av en romansk kyrkas innertak och arkitekturen berättar mycket om sin tid.
Museichef Ted Hesselbom tar besökarna tillbaka till 1965 – året då tornet byggdes. Han kommer att berätta om mode, trender, arkitektur och om den framtidstro som präglade både Valsta och världen. – Vad hände, vad har påverkat oss och vad finns kvar än idag? Det är frågor vi vill utforska tillsammans, säger Ted Hesselbom.
Besökare uppmanas också att ta med egna minnen eller föremål från 1960-talet. Mikrofonen är öppen för alla som vill dela med sig.
