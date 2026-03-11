Valsta simhall ska rivas – arbetet startar i mars

Valsta sim- och sporthall ska rivas efter att Sigtuna kommun tecknat ett rivningsavtal med entreprenadföretaget LBF Bygg AB. Rivningsarbetet planeras att starta under våren 2026.

Arbetet inleds vecka 12 med etablering av arbetsplatsen. Därefter följer lättrivning av installationer och ytskikt från den 16 mars. De mer omfattande rivningsarbetena i simhallen planeras att pågå från den 30 mars till mitten av maj.

Efter rivningen fortsätter bygg- och installationsarbeten fram till slutet av augusti. Hela projektet beräknas vara färdigt i september.

– Genom att riva simhallen som står tom minskar vi risken för otrygga miljöer och kan i stället skapa bättre och mer ändamålsenliga lokaler för framtida verksamhet, säger Jeanette Lankila Niemi, projektledare på fastighetsavdelningen i Sigtuna kommun.

Efter rivningen kommer skyddsrummet som finns på platsen att vara kvar. En betongöverbyggnad i form av en scen ska byggas och skolgården planeras att utökas med mer grönyta.

Rivningen är en del av utvecklingsprojektet Valsta 2030. I satsningen ingår även utvecklingen av Kulturhuset Mimer och en planerad upprustning av Valstastråket.