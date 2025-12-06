Valsta nedklassades i polisens utsatthetsbedömning

märsta.nu rapporterade tidigare i veckan om Vatsla är med i kartläggningen "Utsatta områden". Men Valstas status har ändrats från "riskområde" till "utsatt område"

Polisens nationella operativa avdelning, NOA, presenterade den 2 december årets kartläggning av utsatthet i lokalsamhällen. Området Sigtuna/Valsta har bedömts utvecklas positivt enligt polisens sammanställning.

NOA:s årliga kartläggning visar att Sigtuna/Valsta, som tidigare klassades som riskområde, nu bedöms som utsatt område. Förändringen sker i samband med att kriteriet ”riskområde” tas bort ur mätningen, och i årets bedömning framhålls en positiv utveckling i flera delar.

Enligt polisen har ökad närvaro bidragit till förbättrade förutsättningar i området, bland annat genom att tystnadskulturen minskat och att den öppna drogscenen uppvisar färre tecken på misstänkt narkotikaförsäljning. Sollentuna/Tureberg i samma lokalpolisområde har genomgått samma nedklassning.