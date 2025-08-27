Valsta kyrka fyller 50 år

Valsta kyrka, den yngsta av Märsta pastorats kyrkor, firar i år sitt 50-årsjubileum. Kyrkan byggdes 1975, mitt under en tid av nybyggaranda i stadsdelen Valsta. Med sin placering vid Valsta torg har den sedan starten haft en central roll i området.

När Valsta kyrka uppfördes var tanken att skapa en plats där olika samfund kunde samsas. Därför byggdes kyrkan som en ekumenisk kyrka med dopgrav. Under flera decennier firade den syrisk-ortodoxa församlingen sina gudstjänster här varje söndag, fram till 2010. Även i dag speglar verksamheten den mångkulturella prägeln i Valsta, bland annat genom textläsningar på olika språk och regelbundna gudstjänster på finska.

I anslutning till kyrkan ligger församlingshemmet, som rymmer både församlingssal, teater, barnlokaler, kyrktorg och café. Här finns också pastorsexpedition och kansli.

Firande med konserter, samtal och festmässa

Jubileet uppmärksammas den 6–7 september med ett omfattande program. Under lördagen hålls andakt, panelsamtal, pilgrimsvandring och föredrag om Valstas historia. Dagen avslutas med en konsert i kyrkan. På kyrktorget arrangeras samtidigt aktiviteter för barn, matservering och marknad.

Söndagen inleds med en festhögmässa där flera präster, musiker och Linnékvintetten medverkar. Efter gudstjänsten samlas församlingen till kyrkkaffe och smörgåstårta i församlingshemmet.

Utställning och minnen från 50 år

Båda dagarna visas en jubileumsutställning om Valsta kyrkas historia. För besökarna erbjuds också en meditativ vandring i kyrkan. På så sätt knyts samman både det historiska arvet och den levande verksamhet som fortsatt gör kyrkan till en viktig mötesplats i Valsta.