Välbesökt Höstmarknad i Stadsängarna – Skolans initiativ lockade

Under lördagen arrangerades Harvest Day, en höstmarknad, i Stadsängarna. Ett event som Internationella Engelska skolans personal och elever arrangerade.

Internationella Engelska Skolan i Sigtuna arrangerade på lördagen den 18 oktober sin första Harvest Day – en höstmarknad med syfte att stärka gemenskapen mellan skolan och det lokala samhället.

Rektor Aaron Wallace berättar att tanken bakom arrangemanget var att skapa en mötesplats där invånare och skolans elever kunde samlas.

– Vi vill att människor i Sigtuna ska se vår skola som en plats som förenar och där alla känner sig välkomna. Marknaden var ett sätt att öppna våra dörrar, visa upp elevernas arbete och fira att vi är en del av Sigtuna, säger han.

Evenemanget, som enligt Wallace ska bli en återkommande tradition, planerades och samordnades av läraren Taylor Cater Brask. Hon ansvarade för kontakten med lokala försäljare, lärare, mentorer och vårdnadshavare. Eleverna deltog aktivt i förberedelserna genom att planera aktiviteter, sälja varor och arrangera musikframträdanden och ett så kallat ”haunted house”.

Lärarna stöttade eleverna under dagen och bidrog med praktiska insatser, från att måla dekorationer till att övervaka hoppborgar.

– Det var en dag som handlade lika mycket om lärande som om glädje. Eleverna fick öva samarbete, ansvarstagande och kreativitet samtidigt som de hade roligt, säger Wallace.

Enligt rektorn var responsen från både elever, föräldrar och besökare mycket positiv. Många uppskattade stämningen och engagemanget.

– Det var fantastiskt att se människor prata, skratta och vara närvarande i stunden. Den känslan av gemenskap är något vi vill bygga vidare på, säger han.

Rektorn lyfter fram gemenskapen som det som verkligen utmärkte årets Harvest Day. Många pratade, skrattade och gjorde saker tillsammans, vilket skapade en varm och välkomnande stämning. Dagen blev ett tillfälle för människor att koppla bort vardagen en stund och bara njuta av att träffas och ha roligt tillsammans.

Skolan planerar nu att göra höstmarknaden till ett återkommande inslag och även anordna liknande evenemang på våren.

– Vi vill fortsätta ge tillbaka till vårt lokalsamhälle och skapa tillfällen där människor möts. Det här var bara början, avslutar Aaron Wallace.