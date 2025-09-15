Välbesökt familjedag hos Sigtunabygdens Ryttarförening

När Sigtunabygdens Ryttarförening ordnade familjedag i lördags lockade evenemanget omkring 500 besökare.

Dagen bjöd på flera aktiviteter för både barn och vuxna, bland annat tipspromenad, ponnyridning, ponnykörning, klapphörna och uppvisningar. Barnen kunde också testa hoppborg, delta i käpphästhoppning och fiska upp godis i fiskdammen. Alla barn fick med sig en rosett hem.

Flera lokala företag stöttade arrangemanget genom sponsring till fiskdamm och priser. Bland bidragsgivarna fanns Lindbergs smått och gott i Knivsta, Ett Brasseri i Sigtuna, Hotell Kristina, Sigtunastiftelsen, Mälaren smådjursklinik och RS Mustang. På plats fanns även Fastighetsbyrån Sigtuna och Segmenta.