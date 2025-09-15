Foto: Insändarbild
Välbesökt familjedag hos Sigtunabygdens Ryttarförening

När Sigtunabygdens Ryttarförening ordnade familjedag i lördags lockade evenemanget omkring 500 besökare.

Dagen bjöd på flera aktiviteter för både barn och vuxna, bland annat tipspromenad, ponnyridning, ponnykörning, klapphörna och uppvisningar. Barnen kunde också testa hoppborg, delta i käpphästhoppning och fiska upp godis i fiskdammen. Alla barn fick med sig en rosett hem.

Flera lokala företag stöttade arrangemanget genom sponsring till fiskdamm och priser. Bland bidragsgivarna fanns Lindbergs smått och gott i Knivsta, Ett Brasseri i Sigtuna, Hotell Kristina, Sigtunastiftelsen, Mälaren smådjursklinik och RS Mustang. På plats fanns även Fastighetsbyrån Sigtuna och Segmenta.

Av Erik Karlsson
division 5

Rosersbergs IK ny serieledare i division 5

Fotboll Rosersbergs IK tog en tung seger i toppmötet borta mot Almunge och kliver därmed upp som ny serieledare i division 5. Laget toppar tabellen på målskillnad tillsammans med Enköpings IS.

EXTRA

Märstasonen Jesper Östlund ny förbundskapten för Kosovo

Handboll Jesper Östlund från Märsta tar över som ny förbundskapten för Kosovos herrlandslag i handboll. Östlund, som har en bakgrund både som spelare och tränare i Skånela, är numera tränare för Hallby i den svenska högstaligan – ett uppdrag han kommer att kombinera med sitt nya ansvar för Kosovos landslag.