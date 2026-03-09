Vägarbete påverkar trafiken på väg 77 mellan Arlanda och Norrtälje

Väg 77, som är en viktig förbindelse mellan Arlanda och Norrtälje, påverkas av vägarbeten under resten av året.

Mellan Stensta vid länsgränsen Stockholms/Uppsala län och Alhamra i Uppsala län sker sprängningsarbeten vardagar klockan 10.00 och 14.00.

Under sprängningarna stängs vägen helt i båda riktningarna och skyddsbilar används. Avstängningen varar i cirka 10 minuter eller tills sprängningen är klar. Omkörning är inte tillåten under dessa perioder.

Arbetet pågår fram till den 15 november 2026 klockan 16.00 och kan ge stora förseningar, särskilt för pendlare och transporttrafik mellan Arlanda och Norrtälje. Det rekommenderas att planera resan i förväg och följa information från skyltning och trafikmeddelanden.