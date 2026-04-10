Vägar i dåligt skick bromsar Sigtuna

Trasiga vägar riskerar att hålla tillbaka både jobb och investeringar i Stockholms län. Nästan var tredje statlig väg i länet är i dag i dåligt eller mycket dåligt skick.

I Sigtuna kommun är skicket på vägarna ännu sämre, nästan hälften av vägarna bedöms vara i dåligt eller mycket dåligt skick. Det påverkar inte bara framkomligheten, utan även företagens möjligheter att växa. Att förbättra det lokala vägnätet hamnar högt på prioriteringslistan för ett bättre företagsklimat när företagen i Sigtuna får välja.

När företag i länet får frågan om vad som hindrar dem från att anställa fler pekar många på infrastrukturen. Nästan ett av sex företag i Stockholms län ser bristande infrastruktur som ett betydande tillväxthinder. Dålig vägstandard, osäkra transporter och oförutsägbara restider gör det svårare att planera verksamheten, nå kunder och rekrytera kompetens. För ett logistiklän som Stockholm, som är starkt beroende av fungerande transporter är det ett allvarligt läge.

Problemet har vuxit fram över tid. Underhållet av vägnätet har inte hållit jämna steg med behoven, vilket har lett till en betydande underhållsskuld. För företagen märks det i form av förseningar, ökade kostnader och minskad effektivitet. För medarbetare handlar det om längre och mer osäkra resor till och från jobbet.

Samtidigt är Sigtuna en del av en större arbetsmarknads- och logistikregion i hela Mälardalen. Företagen är beroende av att transporter fungerar smidigt över länsgränserna. När infrastrukturen brister lokalt får det därför konsekvenser för hela regionens konkurrenskraft.

Just nu finns ett viktigt tillfälle att vända utvecklingen. Både den nationella planen för transportinfrastrukturen och de regionala länsplanerna fastställs under 2026. Både i dessa och i kommande planer behöver underhållet av det befintliga vägnätet ges hög prioritet.

En infrastrukturpolitik för framtiden får inte bara ta sikte på nya stora projekt, utan måste handla om att säkerställa att det som redan finns fungerar. Företag måste kunna lita på att varor kommer fram i tid och att medarbetare kan ta sig till jobbet på ett säkert och förutsägbart sätt.

Ett väl fungerande vägnät är en grundförutsättning för tillväxt. Om Stockholmsregionen ska fortsätta vara en attraktiv plats för företagande krävs att infrastrukturen håller måttet. Att investera i vägarna är att investera i jobb, företag och framtidstro. Nu behöver det bli verklighet.