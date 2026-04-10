Olle KarstorpFoto: Svenskt Näringsliv

Vägar i dåligt skick bromsar Sigtuna

Trasiga vägar riskerar att hålla tillbaka både jobb och investeringar i Stockholms län. Nästan var tredje statlig väg i länet är i dag i dåligt eller mycket dåligt skick.

I Sigtuna kommun är skicket på vägarna ännu sämre, nästan hälften av vägarna bedöms vara i dåligt eller mycket dåligt skick. Det påverkar inte bara framkomligheten, utan även företagens möjligheter att växa. Att förbättra det lokala vägnätet hamnar högt på prioriteringslistan för ett bättre företagsklimat när företagen i Sigtuna får välja.

När företag i länet får frågan om vad som hindrar dem från att anställa fler pekar många på infrastrukturen. Nästan ett av sex företag i Stockholms län ser bristande infrastruktur som ett betydande tillväxthinder. Dålig vägstandard, osäkra transporter och oförutsägbara restider gör det svårare att planera verksamheten, nå kunder och rekrytera kompetens. För ett logistiklän som Stockholm, som är starkt beroende av fungerande transporter är det ett allvarligt läge.

Problemet har vuxit fram över tid. Underhållet av vägnätet har inte hållit jämna steg med behoven, vilket har lett till en betydande underhållsskuld. För företagen märks det i form av förseningar, ökade kostnader och minskad effektivitet. För medarbetare handlar det om längre och mer osäkra resor till och från jobbet.

Samtidigt är Sigtuna en del av en större arbetsmarknads- och logistikregion i hela Mälardalen. Företagen är beroende av att transporter fungerar smidigt över länsgränserna. När infrastrukturen brister lokalt får det därför konsekvenser för hela regionens konkurrenskraft.

Just nu finns ett viktigt tillfälle att vända utvecklingen. Både den nationella planen för transportinfrastrukturen och de regionala länsplanerna fastställs under 2026. Både i dessa och i kommande planer behöver underhållet av det befintliga vägnätet ges hög prioritet.

En infrastrukturpolitik för framtiden får inte bara ta sikte på nya stora projekt, utan måste handla om att säkerställa att det som redan finns fungerar. Företag måste kunna lita på att varor kommer fram i tid och att medarbetare kan ta sig till jobbet på ett säkert och förutsägbart sätt.

Ett väl fungerande vägnät är en grundförutsättning för tillväxt. Om Stockholmsregionen ska fortsätta vara en attraktiv plats för företagande krävs att infrastrukturen håller måttet. Att investera i vägarna är att investera i jobb, företag och framtidstro. Nu behöver det bli verklighet.

  • Olle Karstorp, regionchef
    Svenskt Näringsliv Stockholms län
Av redaktion@marsta.nu

Bra Askerson! Men glöm inte Ayla.

Insändare Det är positivt och ansvarsfullt att Mattias Askerson (M) har önskat om ett träff med migrationsminister Johan Forsell för att diskutera migrationspolitiken och hur de påverkar kommunen. Att frågan lyfts till den nivån är viktigt och visar att det finns en vilja att ta ansvar och föra dialog.

repliken: Socialdemokraterna vänder kappan efter ideologin

Insändare Socialdemokraternas (S) agerande i samhällsbyggandsutskottet ger fler frågor än svar. Ena stunden beskyller de oss för att inte vara tillräckligt snabba med att skapa nya särskilda boendeplatser i kommunen. Nästa stund försöker de rösta ned ett förslag som syftar till att möjliggöra just ett sådant boende. Deras agerande är både inkonsekvent och allvarligt.

Stärk Sigtuna kommuns beredskap

Insändare Krig, konflikter, ökande klimatrisker och naturolyckor skadar i allt större utsträckning skördar, försörjningsförmåga, företag, infrastruktur och ekonomi.

repliken: M och KD är sena på bollen

Insändare Mattias Askersson (M), Erik Sedig (KD) och Josefin Brodd (M) ägnar i en insändare i märsta.nu den 25 mars kring särskilda boenden för äldre (SÄBO) en stor del av utrymmet till att ha synpunkter på en reservation från (S) i samhällsbyggnadsutskottet. M, KD och SD har känt till problemet med brist på platser på SÄBO för äldre men har inte agerat.

Ett jämställt totalförsvar gör Sigtuna kommun starkare

Insändare Frihet, demokrati och fred är inte längre självklarheter. I en tid av ökade säkerhetshot behöver Sverige och Sigtuna kommun rusta sitt totalförsvar, men det räcker inte att bara rusta upp – vi måste rusta rätt. Ett jämställt samhälle är ett bättre rustat samhälle. När hela befolkningens kompetens i Sigtuna tas tillvara ökar vår motståndskraft, både i kris, i krig och i vardagen.

Minst 20 miljoner till vinster i välfärden 2025

Insändare Vinster i välfärden är ett ämne som kontinuerligt står i fokus i samhällsdebatten. I regel är debatten principiell. Sällan ser man siffror gällande en enskild kommun. Men om man tittar närmare på Sigtuna kommun, hur ser det ut här?

Kortare arbetstid kostar Stockholmsregionen 167 miljarder om året

Insändare Förslaget om generell arbetstidsförkortning med bibehållen lön låter kanske lockande. Färre timmar på jobbet, mer tid för familj och fritid. Men verkligheten är att en sådan reform skulle få ett högt pris i form av minskad produktion, lägre välstånd och ett hårt slag mot både företag och välfärd.

repliken: Moderaterna har bidragit till bostadsproblem

Insändare Inför valet försöker Moderaterna i Sigtuna måla upp en bild av att oppositionens bostadspolitik skulle vara både dyr och orättvis. Den bilden är djupt missvisande. I själva verket är det dagens moderata politik som har bidragit till de problem många invånare upplever på bostadsmarknaden.

Sigtuna behöver moderat bostadspolitik

Insändare I september är det val. Det är viktigt att den moderatledda kommunledningen i Sigtuna får fortsatt förtroende och kan bedriva sin ansvarsfulla och rättvisa bostadspolitik även de kommande åren. Alternativet skulle vara både dyrt och orättvist.

Stoppa hyreshöjningarna

Insändare I Sigtuna kommun bor tusentals människor i hyresrätter: barnfamiljer, unga som försöker flytta hemifrån, ensamstående och äldre med små pensioner. För dem är bostaden inte en investering det är en nödvändighet. Ändå fortsätter hyrorna i SigtunaHem att stiga år efter år.

Ensamstående mammor är hjältar alla dagar

Insändare Idag på internationella kvinnodagen vill vi särskilt uppmärksamma ensamstående mammors situation och kämparanda. I Sverige växer nästan vart femte barn upp i en familj med en ensamstående förälder. Det innebär att 400 000 barn lever i sådana hushåll och 300 000 av dem lever med sin mamma, som ensam tar ansvar för både omsorg och ekonomi.

Kortare arbetstid är en jämställdhetsreform

Insändare Sedan Tidöregeringen tillträdde har klyftorna mellan män och kvinnor ökat. Löneskillnaderna är större, och många ensamstående mammor har allt svårare att klara sin ekonomi. Kvinnors ohälsa ökar snabbare än mäns och föräldraledigheten tas fortfarande inte ut jämlikt. Det är tydligt att dagens arbetsliv inte är utformat för ett jämställt samhälle.

Nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor

Insändare Varje kvinna har rätt till trygghet och frihet. Ändå lever alltför många kvinnor i Sverige med rädsla i vardagen. De fruktansvärda kvinnomord som inträffat i landet är en brutal påminnelse om ett av vårt samhälles allvarligaste misslyckanden: mäns våld mot kvinnor.

repliken: Jag väljer skrattet

Insändare Det är märkligt hur vissa alltid måste kritisera oavsett om det är något som de egentligen tycker är ganska bra. Som nu senast när Valsta Steninge Stadsdelsförening kommenterar kommunens skylt i Valstabacken.

Bostadspolitiken i kommunen havererar

Insändare Moderatstyret föreslår nu återigen kommunfullmäktige att godkänna att 64 hyreslägenheter i SigtunaHems bestånd i Sigtuna stad ska säljas och ombildas till bostadsrätter. Detta är fortsättningen på haveriet för bostadspolitiken i kommunen.