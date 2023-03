Vädervarningen förlängs

Vädervarningen som SMHI utfärdat gäller fram till 17.00 på tisdagen.

I måndags utfärdades en Orange varning med anledning av snöovädret och cirka 20 cm nysnö lokalt. Snöfallet drog in över kommunen och fortsätter under tisdagen även om intensiteten avtagit. Men SMHI förlänger sin varning till klockan 17 på tisdagen.

– Under tisdagen minskar områdets utbredning, men kraftiga stråk med snöbyar kan fortsatt förekomma. Vart dessa stråk hamnar är svårbedömt, men troligast in över Upplandskusten och nordligaste Stockholms län. Total nysnömängd fram till tisdag eftermiddag 5-15 cm, i norra delen lokalt upp mot 20-25 cm snö. Under tisdag eftermiddag avtar snöbyarna, med början i söder, skriver SMHI på sin hemsida