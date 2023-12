Vädervarning utfärdad för Sigtuna kommun: Kraftigt snöfall kan skapa besvärligt väglag

En vädervarning har utfärdats för Sigtuna kommun med förväntat kraftigt snöfall som kan medföra svåra förhållanden på vägarna. Förväntningarna är att trafiken kommer att påverkas av halka, snömodd, begränsad sikt och snörök.

Framkomligheten kan bli starkt begränsad på vägar som inte hunnit snöröjas eller på grund av eventuella trafikolyckor. Buss-, tåg- och flygtrafiken kan uppleva förseningar och i värsta fall även inställda avgångar till följd av det rådande vädret.

Områden med luftburna elledningar kan även påverkas. Vid temperaturer nära noll grader finns risken för störningar i el- och teleförsörjningen.

Varningen gäller torsdag 21 december mellan klockan 09:00 och 20:00 och kommer att omfatta Östra Svealand samt nordostligaste Östergötland.

Enligt prognosen kommer snöfallet att vara som kraftigast under torsdagen, med sin intensitet varierande över området. För Östergötland och Sörmland väntas det mest intensiva snöfallet under förmiddagen och mitt på dagen, medan Uppland och Västmanland kan förvänta sig det kraftigaste snöfallet under eftermiddagen. Nederbörden förväntas landa mellan 5-10 cm nysnö.