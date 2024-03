Vädervarning utfärdad för lördagen

En varning har utfärdats för kraftigt snöfall som förväntas under lördagen och natten till söndag, i kombination med blåst.

Denna väderprognos kan skapa problem, särskilt inom trafiken. Det förutspådda snöfallet kan leda till mycket begränsad framkomlighet på vägarna, särskilt i öppna landskap där snöröjning kan vara svår eller på grund av eventuella trafikolyckor.

Förutom trafikstörningar förväntas även förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken, med möjliga inställda avgångar. Områden med luftburna elledningar kan drabbas av strömavbrott, vilket också kan påverka mobila nät för telekommunikationer.

Väderprognosen innebär att ett lågtryck från väster med regn på fredagen förväntas följas av kallare luft från norr under lördagen, vilket omvandlar regnet till snö, särskilt i norra delarna av länet. Ökande vind under lördagen kan skapa drivbildning och orsaka hårda vindbyar. Den mest intensiva snöfallet förväntas under lördagskvällen och natten till söndag, särskilt längs kusten. Snöfallet förväntas avta under söndagsmorgonen, även om vinden avtar långsammare.

Totalt förväntas mellan 10-25 cm snö falla, lokalt mer, fram till söndagsmorgonen. Detta väderfenomen kan medföra en rad utmaningar och svårigheter, varför det är viktigt att vara försiktig och förberedd om du planerar att vistas utomhus eller resa under denna tid.