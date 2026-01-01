Foto: Magnus Granhagen

Vädervarning kvarstår även på fredag

Vädervarningen som påverkar Sigtuna kommun fortsätter även under fredagen den 2 januari.

Snöfallet pågår tidvis under dagen och i kombination med ostliga till nordostliga vindar kan det bildas drivsnö, vilket försvårar läget i trafiken.

Restiderna kan bli längre på grund av halka, snörök och begränsad sikt. Det kan också bli svårt att ta sig fram om fordon blir stående eller om olyckor inträffar. Förseningar och inställda avgångar inom kollektivtrafiken kan förekomma.

Vid temperaturer runt nollan finns dessutom risk för störningar i el- och telenät, särskilt i områden med luftburna ledningar. Totalt kan ytterligare flera centimeter snö falla under fredagen.

Av Erik Karlsson
vädervarning

Trafikverket varnar: Ge dig inte ut i trafiken på Nyårsdagen

Notiser Trafikverket går nu ut och varnar för att trafiken kan bli riktigt besvärlig i Sigtuna kommun under torsdagen och fredagen. Prognosen visar på mycket snö i kombination med kraftig vind, och myndigheten uppmanar bilister att stanna hemma om resan inte är nödvändig.

Markbrand vid E4 i Rosersberg

Blåljus En markbrand bröt under tisdagsmorgonen ut i närheten av E4 mellan Märsta och Rosersberg. Räddningstjänsten var snabbt på plats och branden kunde släckas inom kort.

Lugnt läge i kommunen efter stormen

Notiser Stormen Johannes drog in över norra och mellersta Sverige under lördagen, men i Sigtuna kommun rapporterades ett relativt lugnt läge under kvällen och natten. Det enda kända tillbudet var att ett träd föll över väg 255, vilket orsakade tillfälliga störningar.

Dumpade julgranar skapar problem

Nyheter Efter julen ökar antalet julgranar som lämnas i naturen, något som både skadar miljön och kan vara ett brott. I Sigtuna kommun finns möjlighet att få granen hämtad genom kommunens avfallsbolag.

Stormvarning över kommunen

Nyheter SMHI har utfärdat en gul vädervarning för kraftig vind i delar av Uppland, vilket även berör Sigtuna kommun. Varningen gäller lördag kväll mellan klockan 18 och 23.

God Jul

Notiser märsta.nu önskar alla läsare en god jul🎄.