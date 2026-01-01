Vädervarning kvarstår även på fredag

Vädervarningen som påverkar Sigtuna kommun fortsätter även under fredagen den 2 januari.

Snöfallet pågår tidvis under dagen och i kombination med ostliga till nordostliga vindar kan det bildas drivsnö, vilket försvårar läget i trafiken.

Restiderna kan bli längre på grund av halka, snörök och begränsad sikt. Det kan också bli svårt att ta sig fram om fordon blir stående eller om olyckor inträffar. Förseningar och inställda avgångar inom kollektivtrafiken kan förekomma.

Vid temperaturer runt nollan finns dessutom risk för störningar i el- och telenät, särskilt i områden med luftburna ledningar. Totalt kan ytterligare flera centimeter snö falla under fredagen.