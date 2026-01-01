Vädervarning kvarstår även på fredag

Vädervarningen som påverkar Sigtuna kommun fortsätter även under fredagen den 2 januari.
Snöfallet pågår tidvis under dagen och i kombination med ostliga till nordostliga vindar kan det bildas drivsnö, vilket försvårar läget i trafiken.
Restiderna kan bli längre på grund av halka, snörök och begränsad sikt. Det kan också bli svårt att ta sig fram om fordon blir stående eller om olyckor inträffar. Förseningar och inställda avgångar inom kollektivtrafiken kan förekomma.
Vid temperaturer runt nollan finns dessutom risk för störningar i el- och telenät, särskilt i områden med luftburna ledningar. Totalt kan ytterligare flera centimeter snö falla under fredagen.
Notiser Trafikverket går nu ut och varnar för att trafiken kan bli riktigt besvärlig i Sigtuna kommun under torsdagen och fredagen. Prognosen visar på mycket snö i kombination med kraftig vind, och myndigheten uppmanar bilister att stanna hemma om resan inte är nödvändig.
Notiser Stormen Johannes drog in över norra och mellersta Sverige under lördagen, men i Sigtuna kommun rapporterades ett relativt lugnt läge under kvällen och natten. Det enda kända tillbudet var att ett träd föll över väg 255, vilket orsakade tillfälliga störningar.
Nyheter Efter julen ökar antalet julgranar som lämnas i naturen, något som både skadar miljön och kan vara ett brott. I Sigtuna kommun finns möjlighet att få granen hämtad genom kommunens avfallsbolag.
Politik Antalet anställda läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i Region Stockholm har ökat med över 2 000 personer sedan 2023, samtidigt som intresset för att arbeta i regionen har ökat kraftigt.