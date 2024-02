Vädervarning för ishalka

SMHI har utfärdat en Gul varning gällande ishalka för tisdagsdygnet för Sigtuna kommun och resterande del av östra Svealand.

Ett lågtryck för med sig snöfall, särskilt under tisdagsdygnet, vilket kan resultera i trafikproblem och andra påverkningar. Detta kan leda till förseningar och begränsad framkomlighet på vägar som inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor. Trafiken kan gå långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök. Dessutom kan det finnas risk för inställda avgångar och förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken. Områden med luftburna elledningar kan påverkas, vilket kan leda till störningar i el- och teleförsörjningen vid temperaturer nära noll grader. Fenomenet förväntas inträffa från den 13 februari kl. 00.00 till kl. 22.00 och främst drabba Östra Svealand. Snöfallet förväntas vara mest intensivt under tisdagen med 5-10 cm snö, lokalt upp till 15 cm, och förväntas avta först sent tisdag kväll.