Utställning om Valsta simhall

I Valsta simhall startar utställningen "Badbuss Inställd" som skildrar sex olika konstnärers utryck om simhallens som institution.

Sedan våren 2019 har Valsta simhall använts som mötesplats för konstnärer med fokus på kulturell kreativitet och mångfald. Nu blir det en utställning där sex konstnärer delar med sig av sina perspektiv på simhallen i ”Badbuss inställd”. Namnet syftar till den badbuss som åkte runt i kommunen och plockade upp badsugna kommuninvånare till simhallen. Skylten ”Badbuss inställd” finns fortfarande kvar.

– Det är väldigt intressant och en häftig upplevelse att ta del av sex olika konstnärers vitt skilda uttryck och tolkningar av lokalen. Många kommuninvånare har ju dessutom gjort just sådant som att lära sig simma, kanske ätit baconchips eller känt sig obekväma i omklädningsrummet på just den här platsen, säger Marcus Mod, intendent på ValstaKonst.

Marcus Mod syftar på Hedda Hultmans verk. Hedda tog sina första simtag just i simhallen och åkt sen baconchips efteråt. Klara Paulin-Rosell och Agnes Magnusson är en duo som porträtterar platsen genom ljud- och videoverket ”As much a beginning as an end”.

Resterande konstnärer är Jennie Dahlen, Linn Eriksson, Julia Rio. Valstakonst har fri entre och är öppen varje torsdag till söndag. Utställningen pågår till och med 22 januari nästa år.