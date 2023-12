Utökat utbud på Arlanda

Det kommersiella utbudet på Arlanda har under november fortsatt att öka för att möta efterfrågan från resenärer.

Swedavia har fortsatt att förnya det kommersiella utbudet på flygplatserna och under november månad öppnade tolv nya butiker, restauranger och barer. På Stockholm Arlanda Airport har utbudet utökats med nio nya enheter, inklusive hantverksbageriet Gateau och det lokala konditoriet RC Café & Pâtisserie, som erbjuder ekologiska bakverk till resenärerna. En ny leksaksbutik vid namn World of Toys erbjuder allt från klassiska leksaker som Lego till barnkläder. På Arlanda har Swedavia slutfört utvecklingen av Terminal 2 och två gateområden i Terminal 5 (C och D), där koncept som leksaksbutiken World of Toys återfinns tillsammans med helt nya initiativ som Gateau, ett hantverksbageri.