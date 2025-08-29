Utgrävning på Stora gatan avslöjar äldre stenläggning
Renoveringen av Stora Gatan innebär nu att det genomförs en utgrävning och arkeologer har hittat en stenläggning av gatan från 1600-talet.
Arbetet med att renovera Stora gatan i Sigtuna har gett nya historiska fynd. I veckan påbörjades grävarbetet på sträckan öster om Stora torget, där arkeologer från Arkeologikonsult övervakar processen.
Bland fynden finns en stenläggning som bedöms vara mellan 300 och 400 år gammal. Dessutom har ett mynt med kung Karl XI:s prägel påträffats, vilket kan innebära att stenläggningen är från mitten av 1600-talet.
Liknande spår av stenläggning har tidigare hittats vid kvarteret Handelsmannen och framför Sigtuna museum. Det finns även historiska uppgifter om att borgmästaren Erik Kihlman lät stenlägga Stora torget under sin tid på 1700-talet. Arkeologikonsults arbete ska dokumentera och rapportera fynden som framkommer under renoveringen.
