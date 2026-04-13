Utbyggnaden av solceller ökar – men långsammare i Sigtuna

Under 2025 tillkom 3,7 megawatt ny solel i Sigtuna. Det innebär en ökning med 13 procent jämfört med året innan, men en lägre takt än i landet i stort.

Det visar statistik från Energimyndigheten som sammanställts av Newsworthy. Totalt finns nu 1 235 nätanslutna solcellsanläggningar i kommunen, med en sammanlagd effekt på omkring 32 megawatt. Det motsvarar ungefär en fjärdedel av hushållens årliga elförbrukning.

Per invånare innebär det cirka 600 watt installerad solcellseffekt, vilket är högre än snittet i Stockholms län.

Utbyggnaden drivs framför allt av större anläggningar, medan takmonterade system på villor ökar i långsammare takt än tidigare år.

I hela landet stod solel för omkring 2,6 procent av elproduktionen under de senaste tolv månaderna, med stora variationer mellan sommar och vinter.