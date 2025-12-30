På temat fattigdom i insändare för ett par veckor sedan, vill jag gärna spinna vidare. Vi socialdemokrater tror att utbildning motverkar fattigdom.

Min barndom, som så många andra barns, innehöll både ekonomiska och andra utmaningar, som gjorde hemmiljön tidvis destruktiv. Skolan blev en central väg framåt och en möjlighet att skapa en egen framtid och bidra till samhället. Efter studier på Märstagymnasiet (nu Arlandagymnasiet) följde universitetsstudier som ledde till en juristexamen. Med stöd av det svenska utbildningssystemet gick det att forma en framtid oberoende av de tidiga omständigheterna.

Men något har hänt inom skolan sedan dess. Vinstjakter, sjunkande skolresultat, en hög grad av obehöriga lärare, bristande särskilt stöd och bristande ledarskap är bara några exempel. Det som är en rättighet för ett barn enligt barnkonventionen: utbildning i syfte att utveckla barnets fulla möjligheter, är det inte längre fullt ut i praktiken.

I vår egen kommun har den moderatledda kommunledningen precis fått igenom sin budget som inkluderar en skattesänkning. Skattesänkningar gynnar främst höginkomsttagare. I Sverige och i vår kommun har vi en hög arbetslöshet generellt och en hög ungdomsarbetslöshet. Jag minns väl den 19-åriga Märsta-tjejen som blev uppmärksammad av riksmedia i fjol då hon sökt 40 jobb på ett år, utan att få ett enda svar. Som hade sökt 100 jobb under hela gymnasietiden och bara fått gå på fem intervjuer.

Barn och unga som lever i områden med socioekonomisk utsatthet har sämre levnadsvillkor än andra och skillnaderna märks tydligt i skolan. Alla barn och unga ska ha samma förutsättningar att lyckas i skolan oavsett var de växer upp och vilken familjebakgrund de har. En stabil och resursstark för- och grundskola för våra barn bidrar till att lägga grunden för en ljus framtid och arbete.

Därför finns i Socialdemokraternas förslag till kommunal budget för 2026 över 40 miljoner kr i satsningar på utbildning och arbete för unga. Satsningarna består bl.a. av att öka andelen förskolelärare, införa ett tvålärarsystem på lågstadiet, utöka elevhälsan och införa en sommarjobbsgaranti för åk 1-2 på gymnasiet. Sommarjobb som ger ungdomarna en anställning på sitt CV och som kan öka deras chanser till framgång i annat jobbsökande. Den moderata kommunledningens motsvarande ”satsning” på utbildning är 6,2 miljoner kr.

I valet 2026 kan du bestämma vilket parti som får din röst och vilken inriktning du vill ha i vår kommun i framtiden; en som satsar ordentligt på barn- och unga, eller en som inte gör det i lika stor utsträckning.