Utan tillväxt saknas grunden för både välfärd och hållbar omställning

Lowe Börjeson har helt rätt i att vi måste ta de strukturella utmaningarna på allvar och att framtidens jobb i hög grad kommer att växa fram i nya, gröna branscher. Innovation är en avgörande byggsten för ett samhälle som vill stå starkt i längden.

Men där Lowe ställer tillväxt mot hållbarhet kan jag i stället konstatera att de förutsätter varandra. Utebliven tillväxt betyder färre resurser till välfärd, skola och äldreomsorg. Det betyder också färre investeringar i yrkesutbildning och en svagare förmåga att finansiera den fossilfria omställning som han själv efterlyser.

Tillväxt handlar i praktiken om fler i arbete, fler företag som kan utvecklas och en starkare skattekraft. Det är så vi betalar för välfärden och den gröna omställningen, inte tvärtom.

Ett Sigtuna med tillväxt medför också andra positiva effekter. Dels minskad arbetslöshet, starkare framtidstro och robustare ekonomi som Lowe Börjesson efterlyser. Dels ett rikare liv i form av bättre serviceutbud, ett mer attraktivt lokalsamhälle och fler möjligheter för unga att stanna kvar eller flytta till kommunen.

Att avfärda tillväxt som mål riskerar att göra stagnation till norm och urholka konkurrenskraften. Rätt väg för Sigtuna är hög tillväxt och snabb omställning samtidigt. Låt oss därför kraftsamla kring yrkesutbildningar i samverkan med näringslivet, bättre tillståndsprocesser för fler gröna etableringar och regler som gör det enklare att investera och anställa.

Annika Bröms

Regionchef Svenskt Näringsliv Stockholm & Gotland

