Uppdrag Granskning: Ökade konsultkostnader och tystnadskultur

Uppdrag Gransknings program om Sigtuna kommun släpptes under onsdagsmorgonen. Programmet handlar om att konsultkostnader köpts in och att tjänstemän fått sluta. En konsekvens av ökade konsultkostnader ska ha blivit sänkt värme i lokaler.

Sigtuna kommun uppvisar fortsatt brister i hanteringen av konsulter, enligt SVT:s Uppdrag granskning. Programmet ”Konsultnotan”, som publicerades i dag, lyfter fram att kommunens samhällsbyggnadskontor redovisade ett underskott på 40 miljoner kronor 2024 och beräknas gå med minus även 2025. Kommunen planerar besparingar inom bland annat markskötsel, vinterväghållning och konsulter, samtidigt som temperaturen ska sänkas i vissa kommunala lokaler, något som enligt åtgärdsplanen ”kan få en direkt påverkan på barn”.

Uppdrag granskning rapporterar att det finns uppgifter om att ”Tjänstemän har köpts ut – och konsulter har kommit in. Anställda är rädda för att prata och personal som har ställt frågor kring upphandlingar och fakturor har fått sluta.” Programmet beskriver även att flera fakturor väcker frågor, bland annat att två konsulter fakturerade för 24-timmars arbetspass flera dygn i rad och att en annan fakturerade 2,6 miljoner kronor på ett år, inklusive ”55 kronor milen för egen bil i tjänsten”.

En konsult i ett kommunalt prestigeprojekt ska samtidigt ha fakturerat långt över avtal och haft både beställande och utförande roll. Enligt Uppdrag granskning kommer 39 procent av kommunens totala konsultkostnader från konsultmäklaren ITC, som köper in konsulter åt kommunen.

Professor Olle Lundin säger i programmet: ”Man ska nog kalla det här för ett upplägg för att slippa tillämpa lagen om offentlig upphandling. Det är olyckligt, men framförallt är det olagligt. Jag kan tycka att det är ett förakt för det demokratiska systemet.”

Kommundirektören Daniel Lindqvist säger till SVT att Konkurrensverket har granskat upplägg med mellanhänder och inte bedömer att det strider mot lagen. Han kommenterar också att det förekommit felaktigheter som kommunen ska åtgärda: ”Det här är ett system som aldrig kommer bli perfekt, men vi ska såklart ha de bästa kontrollerna och de bästa systemen som fångar upp felaktigheterna.”