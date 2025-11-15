Uppdrag granskning återvänder till Sigtuna

Nu på onsdag 19/11 sänds Uppdrag granskning i SVT. Samhällsprogrammet besöker Sigtuna kommun igen.
SVT:s program Uppdrag granskning kommer åter att rikta fokus mot Sigtuna. Enligt redaktionen handlar deras pågående arbete om upphandlingar, bisysslor, konsulter och situationer där medarbetare larmat om brister. Granskningen har pågått sedan i våras och omfattar intervjuer samt begärda handlingar från flera delar av kommunen.
Sigtuna kommun uppger att liknande frågor behandlats i en intern utredning som beställdes i våras efter ett anonymt tips. Kommunen uppger att åtgärder har påbörjats utifrån de brister som identifierades. Programmet sänds enligt kommunen nästa vecka, och kommunen fortsätter att besvara frågor och lämna ut handlingar till SVT och andra medier.
Nyheter Nästa vecka väntas minusgrader och snö i länet. Trafikverket förbereder därför intensifierad snöröjning och halkbekämpning på de större vägarna i kommunen. Vägar med mycket trafik prioriteras först, bland annat E4/Uppsalavägen, E20, E18 samt viktiga bussstråk och vägar till industriområden.
Nyheter Allt fler ungdomar i Sverige gör värnplikt. Under 2025 påbörjar 8 250 personer sin grundutbildning, vilket är 830 fler än året innan. Ökningen följer riksdagens beslut om att successivt stärka försvaret de kommande åren.
Nyheter Sigtuna kommun ligger under de nya gränsvärdena för luftföroreningar enligt EU:s kommande luftkvalitetsdirektiv. En analys från Hjärt-Lungfonden visar att halterna av partiklar och kvävedioxid i kommunen håller sig på godkända nivåer, vilket bidrar till bättre folkhälsa.
Nyheter Föräldrar i Sigtuna fortsätter att dela vabben ojämställt. Under de senaste tolv månaderna stod männen för 38 procent av alla vabbdagar i kommunen – den lägsta andelen på över tio år, enligt Försäkringskassan.