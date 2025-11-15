Foto: Sigtuna kommun

Uppdrag granskning återvänder till Sigtuna

Nu på onsdag 19/11 sänds Uppdrag granskning i SVT. Samhällsprogrammet besöker Sigtuna kommun igen.

SVT:s program Uppdrag granskning kommer åter att rikta fokus mot Sigtuna. Enligt redaktionen handlar deras pågående arbete om upphandlingar, bisysslor, konsulter och situationer där medarbetare larmat om brister. Granskningen har pågått sedan i våras och omfattar intervjuer samt begärda handlingar från flera delar av kommunen.

Sigtuna kommun uppger att liknande frågor behandlats i en intern utredning som beställdes i våras efter ett anonymt tips. Kommunen uppger att åtgärder har påbörjats utifrån de brister som identifierades. Programmet sänds enligt kommunen nästa vecka, och kommunen fortsätter att besvara frågor och lämna ut handlingar till SVT och andra medier.

Av redaktion@marsta.nu

Snöröjning och halkbekämpning inför nästa veckas vinterväder

Nyheter Nästa vecka väntas minusgrader och snö i länet. Trafikverket förbereder därför intensifierad snöröjning och halkbekämpning på de större vägarna i kommunen. Vägar med mycket trafik prioriteras först, bland annat E4/Uppsalavägen, E20, E18 samt viktiga bussstråk och vägar till industriområden.

Nya bygglovsregler förenklar ansökan

Nyheter Från den 1 december 2025 träder nya regler för bygglov i kraft. Syftet är att göra det enklare och tydligare för dig som ska bygga eller göra förändringar på din fastighet.

Sigtuna klarar EU:s nya krav på luftkvalitet

Nyheter Sigtuna kommun ligger under de nya gränsvärdena för luftföroreningar enligt EU:s kommande luftkvalitetsdirektiv. En analys från Hjärt-Lungfonden visar att halterna av partiklar och kvävedioxid i kommunen håller sig på godkända nivåer, vilket bidrar till bättre folkhälsa.

Fortsatt klar majoritet kvinnor som vabbar

Nyheter Föräldrar i Sigtuna fortsätter att dela vabben ojämställt. Under de senaste tolv månaderna stod männen för 38 procent av alla vabbdagar i kommunen – den lägsta andelen på över tio år, enligt Försäkringskassan.