Uppdrag granskning återvänder till Sigtuna

Nu på onsdag 19/11 sänds Uppdrag granskning i SVT. Samhällsprogrammet besöker Sigtuna kommun igen.

SVT:s program Uppdrag granskning kommer åter att rikta fokus mot Sigtuna. Enligt redaktionen handlar deras pågående arbete om upphandlingar, bisysslor, konsulter och situationer där medarbetare larmat om brister. Granskningen har pågått sedan i våras och omfattar intervjuer samt begärda handlingar från flera delar av kommunen.

Sigtuna kommun uppger att liknande frågor behandlats i en intern utredning som beställdes i våras efter ett anonymt tips. Kommunen uppger att åtgärder har påbörjats utifrån de brister som identifierades. Programmet sänds enligt kommunen nästa vecka, och kommunen fortsätter att besvara frågor och lämna ut handlingar till SVT och andra medier.