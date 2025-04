Uppåt på bostadsmarknaden

Få utlandsägda fritidshus i Sigtuna Bostad Endast 1,3 procent av fritidshusen i Sigtuna ägs av personer bosatta utomlands, vilket är långt under rikssnittet på 6 procent, enligt SCB.

Hyresgästföreningen i kommunenledningens bostadspolitik Bostad Vid sitt årsmöte den 20 mars uttryckte Hyresgästföreningen Sigtuna oro över den styrande majoritetens (M, KD, SD och SfS) hantering av bostadsmarknaden.

Så lönsamt är det att flytta till kommunen Bostad Stockholmare som flyttar från innerstaden till Sigtuna kommun kan spara 1 000 kronor i timmen genom att acceptera en restid på cirka en timme. Det är en ökning med 240 kronor jämfört med förra året, enligt en sammanställning från Svensk Mäklarstatistik och SL.

Bostadspriserna stiger i Sigtuna kommun Bostad Sigtuna kommuns bostadspriser ökar både på villa och bostadsrättsmarknaden enligt årets första siffror från Svensk mäklarstatistik.

Nedgång för bostadsrätter, uppgång för villor Bostad Priserna på bostadsrätter i Sigtuna kommun har sjunkit med 3 procent under de senaste tre månaderna, enligt ny statistik från Svensk Mäklarstatistik.

Spadtag för nytt kvarter i Stadsängarna Bostad På måndagen togs det första spadtaget för Bonavas bostadsprojekt Sigrids Kulle i Sigtuna stadsängar. Projektet omfattar 33 småhus och är Bonavas första äganderätter i kommunen.

Sigtuna bland kommunerna med minst pengar kvar efter bolån Bostad Villaägare i Sigtuna har bland de minsta marginalerna i landet efter att bolånekostnaderna är betalda, enligt en sammanställning från jämförelsesajten Zmarta.

Intresset för villor i kommunen ökar kraftigt Bostad Bostadssajten Boneo uppger i en ny rapport att det är ett ökat intresse att flytta till Sigtuna kommun.

Bostadsrätter sjunker kraftigt i pris medan villamarknaden är stabil Bostad På tisdagen släpptes Mäklarstatistiks siffror över bostadsmarknaden 2024 och trenden skiljer sig åt när det gäller bostadsrätter respektive villor.

Villapriserna i kommunen steg med nio procent på fem år Bostad Villapriserna i Sigtuna kommun har ökat med nio procent de senaste fem åren, enligt en ny analys från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling baserad på data från Svensk Mäklarstatistik.

Bonava startar byggnation av småhus i Stadsängarna Bostad Bonava har påbörjat produktionen av 11 småhus i det familjevänliga området Sigrids kulle, beläget i Sigtuna stadsängar.

Kraftiga prisökningar på hemförsäkringar – Sigtuna bland de dyraste i landet Bostad Priset på hemförsäkringar har ökat med nästan 20 procent på ett år, visar en ny undersökning från Compricer. I Sigtuna är kostnaderna bland de högsta i Sverige.

Priserna på bostadsrätter sjunker kraftigt Bostad Svensk mäklarstatistiks siffror för november visar på en kraftig nedgång för bostadsrättspriser i kommunen.

Sigtunaseniorer i gamingprojekt Bostad Seniorer från BRF Trollberget i Sigtuna deltar i ett pilotprojekt som Riksbyggen och Tele2 lanserat där syftet är att minska det digitala utanförskapet.

Kommuen lanserar detaljplaneportal Bostad Nu behöver du inte längre sitta i mail och samtal med kommunens tjänstemän för att få tag i detaljplaner. Kommunen har lanserat en ny detaljplaneportal.

Så blir bostäderna på 32Rum&Kök-tomten Bostad Nyligen meddelade 32 Rum&Kök att de stänger ner. Planerna för bostäder på tomten går nu in i slutskedet.