United flyger till Arlanda i vår

United Airlines kommer till Arlanda nästa år efter att ha ställt in den planerade starten nu under 2022.

United Airlines kommer till Arlanda för att trafikera rutten Arlanda-Newmark med start i slutet av maj:

– Vi är glada över att återvända till Sverige 2023 med vår service mellan Stockholm och New York City. Vi förväntar oss ännu en hektisk sommar för internationella flygresor 2023 och är stolta över att bygga vidare på vårt bransch ledande globala nätverk, vilket ger våra kunder i Sverige direkt tillgång till New York City-området, samt möjligheten att bekvämt ansluta via vårt New York/Newark-nav till andra destinationer över hela Amerika, säger Lucas Geerts, United Regional Sales Manager Norra Europa.

Etableringen välkomnas av Swedavias marknadschef Charlotte Ljunggren:

– Det är glädjande att United Airlines kommer tillbaka till Stockholm Arlanda med sin direktlinje till New York kommande sommar. Efterfrågan på resor till Nordamerika är fortsatt god och den utökade tillgängligheten är välkommen. USA är en av våra största handelspartners och en viktig marknad både för frakt, inkommande turism och som ett attraktivt resmål för svenskar.