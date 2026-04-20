Ungdomslag städade Rosersberg – samlade in över 700 kilo skräp

Det blev en rejäl upprensning i Rosersbergs industriområde under söndagen. Ett 25-tal spelare från Sigtuna Märsta United, tillsammans med föräldrar, gick igenom delar av området och plockade skräp längs vägar och diken.

Insatsen gjordes på uppdrag av Kilenkrysset i samarbete med organisationen Städa Sverige. Samling skedde på morgonen vid Råbergsvallen, där gruppen fick utrustning och instruktioner innan arbetet drog igång.

Under drygt två och en halv timme samlades stora mängder skräp in. Totalt handlade det om över 700 kilo – allt från plast och förpackningar till bildäck, metallskrot och glas.

Arbetet är också ett sätt för laget att samla in pengar. Ersättningen går till sommarens resa till Gothia Cup i Göteborg.

Nästa helg fortsätter städningen i området. Då tar ett ungdomslag från Skånela över och städar resterande delar av industriområdet.