Ungdomsidrotten har ännu inte nått nivåerna före pandemin

Trots flera år av ökande aktivitet har ungdomsidrotten i Sigtuna kommun ännu inte nått samma nivåer som före pandemin. Nya siffror visar att utvecklingen går långsamt uppåt, men att kommunen fortfarande ligger efter riksgenomsnittet.

Ungdomsidrotten i Sigtuna kommun fortsätter att öka, men har ännu inte återhämtat sig till samma nivåer som före pandemin. Det visar nya siffror över utbetalt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd), enligt en sammanställning från Newsworthy.

Under 2024 rapporterade föreningarna i Sigtuna omkring 280 000 deltagartillfällen för barn och unga i åldern 7–25 år. Det är en ökning med tre procent jämfört med 2023 och det tredje året i rad som aktiviteten ökar. I riket som helhet var ökningen fem procent under samma period.

Pandemin fick stora konsekvenser för ungdomsidrotten. Nationellt minskade antalet deltagartillfällen med 13 procent, och först 2023 var nivåerna tillbaka på samma nivå som före pandemin. I Sigtuna var nedgången större – 19 procent – och kommunen har ännu inte nått upp till 2019 års nivåer.

Flickor står för 42 procent av deltagandet

Pojkar deltar fortsatt mer i föreningsidrotten än flickor även i Sigtuna. Under 2024 stod flickor för 42 procent av deltagartillfällena, vilket är högre än riksgenomsnittet på 40 procent. Det är också den högsta andelen i kommunen sedan åtminstone 2014.

Enligt Centrum för idrottsforskning tränar flickor i större utsträckning utanför den organiserade föreningsidrotten, exempelvis på privata gym. Pojkar är oftare aktiva inom stora lagidrotter, som gynnas av hur LOK-stödet fördelas.

Fotbollen dominerar fortsatt

Fotboll är den största ungdomsidrotten i Sigtuna, liksom i stora delar av landet. Under 2024 noterades omkring 89 800 deltagartillfällen inom fotbollen i kommunen, vilket är en ökning med 19 procent jämfört med året innan. Det är fjärde året i rad som fotbollen växer lokalt.

Bordtennisen ökade också tydligt i Sigtuna, från cirka 1 300 deltagartillfällen 2023 till knappt 2 000 under 2024. Friidrotten minskade däremot med 28 procent, från ungefär 3 400 till cirka 2 400 deltagartillfällen.

Skånela IF störst i kommunen

Totalt rapporterade 43 föreningar deltagartillfällen i Sigtuna under 2024. Störst verksamhet hade Skånela Idrottsförening med cirka 40 600 deltagartillfällen, vilket är omkring 4 000 färre än året innan. Näst störst var Sigtuna IF Fotbollsklubb med omkring 29 500 deltagartillfällen.

22 deltagartillfällen per ung invånare

I genomsnitt deltog varje invånare i Sigtuna mellan 7 och 25 år i 22 träningar, matcher eller tävlingar under 2024. Inom Stockholms län hade Danderyds kommun flest deltagartillfällen per invånare, med 51, medan Upplands-Bro låg lägst med 17.

Det ska dock noteras att deltagartillfällena registreras i den kommun där föreningen är verksam, vilket innebär att deltagare kan vara folkbokförda i en annan kommun.