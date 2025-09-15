Ungdomsarbetslösheten stiger i kommunen

Efter mer än ett års nedgång stiger nu arbetslösheten bland unga i Sigtuna kommun. Enligt Arbetsförmedlingens färska statistik ökar både ungdoms- och totalarbetslösheten i kommunen.

Enligt Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik som Newsworthy sammanställt var 9,1 procent av unga mellan 18 och 24 år inskrivna som arbetssökande i augusti. Det är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med samma tid i fjol. Totalt motsvarar det 254 ungdomar, sju fler än för ett år sedan.

Även den totala arbetslösheten i kommunen har ökat och låg i augusti på 9,1 procent, vilket motsvarar 2 444 personer i åldern 16–65 år. Det är 102 fler än under samma månad 2024. Arbetslösheten i Sigtuna ligger därmed högre än både läns- och riksgenomsnittet.

Utvecklingen följer ett mönster i större delen av Stockholms län där 25 av 26 kommuner rapporterar en ökning. Störst uppgång syns i Upplands Väsby.

Även arbetslösheten bland utrikesfödda steg under augusti och ligger nu på 14,2 procent, en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år.