Ungdomar från Märsta deltar i hungerstrejk i Stockholm

Ungdomar med koppling till Märsta och Sigtuna kommun kommer att delta i en hungerstrejk som inleds utanför riksdagen i Stockholm den 4 april.

Bakom initiativet står ett nätverk för ungdomar som riskerar utvisning i samband med att de fyller 18 år. Nätverket har startats av politikern Leo Ahmed och samlar bland andra Märstabon Ayla Rostami.

Syftet med hungerstrejken är att uppmärksamma situationen för unga som lever med osäkerhet kring sin framtid och riskerar att utvisas. Från nätverket lyfts att regeringens besked om att pausa nya ärenden ses som ett steg framåt, men att man vill att förändringarna även ska omfatta dem som redan fått beslut om utvisning.

Enligt initiativtagarna handlar det om ungdomar som bott länge i Sverige och som i vissa fall hunnit bli äldre under handläggningstiden. Kravet är att även dessa ska omfattas av kommande lagändringar.