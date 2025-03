Två till sjukhus efter olycka vid Skånela

Vid 16.30-tiden voltade en bil av väg 858 vid Skånela. Två personer fick föras till sjukhus i samband med olyckan.

En bil körde av riksväg 858 vid Skånela och voltade in i skogen under eftermiddagen. Två personer tog sig ut ur bilen och har förts till sjukhus med ambulans. Räddningstjänsten arbetar på platsen och vägen är avstängd under insatsen. Bilen ska vinschas bort, och arbetet väntas vara klart efter klockan 17, rapporterar UNT.se