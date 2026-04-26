Två segrar för Oscar Evans i Berlin

Märstasonen Oscar Evans från Knivsta Judoklubb tävlade i helgens Europacup för kadetter i Berlin, i klassen U18 upp till 60 kilo.

Oscar började med att vinna sin första match mot en judoka från Moldavien. I andra matchen blev det ännu en seger, den här gången mot en motståndare från Israel. I tredje matchen tog det stopp efter förlust mot en spansk judoka som senare tog brons i tävlingen. Det blev alltså två vinster och en förlust i Berlin för Evans, som samtidigt plockar med sig rankingpoäng från tävlingen.