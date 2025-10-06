Häktningsförhandling hölls i SigtunaFoto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Två personer häktade efter misstänkt människorov i Sigtuna

Två män, en 22-åring från Märsta och en 20-åring från Stockholm, har häktats misstänkta för olaga frihetsberövande efter den uppmärksammade händelsen vid en busshållplats i Sigtuna förra veckan

Händelsen inträffade vid 15-tiden på onsdagen, då vittnen slog larm om att en person tvingats in i en bil av två personer vid en busshållplats i Sigtuna. Kort därefter kunde den bortförda personen lokaliseras av polis.

En förundersökning inleddes om människorov, och under fredagen hölls häktningsförhandlingar mot de båda misstänkta männen. De häktades då på sannolika skäl misstänkta för olaga frihetsberövande.

Kammaråklagare Anton Frykstrand, som leder förundersökningen, bekräftar att ärendet är i ett tidigt och känsligt skede och vill därför inte kommentera detaljer kring utredningen. De båda häktas med fulla restriktioner men har nekat till anklagelserna.

Av Erik Karlsson

