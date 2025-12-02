Två män åtalas efter att ha fört bort pojke i en bil

Två män i 20-årsåldern åtalas för olaga frihetsberövande efter att en pojke i yngre tonåren förts in i en bil i samband med att han skulle kliva på en buss i Sigtuna.

Händelsen inträffade i början av oktober när pojken väntade på bussen efter skolan. Enligt åtalet drog männen in honom i en bil inför ögonen på flera skolkamrater, som larmade polisen. Pojken släpptes kort därefter, och de misstänkta greps senare i sitt hem.

I förundersökningsmaterialet framkommer att männen ska ha väntat på pojken för att prata med honom, då han enligt uppgift ska ha ”trakasserat” deras syster. När han inte ville prata ska de ha släpat in honom i bilen. De båda misstänkta förnekar brott.

Utredningen omfattar både vittnesuppgifter och videomaterial. Bland annat fångade bussens kamera hur pojken drogs bort från hållplatsen.