Två kvinnor döms för färgattack på Arlanda

Två kvinnor från aktivistgruppen Återställ Våtmarken döms för skadegörelse på Arlanda under 2024.

Två klimataktivister har dömts för skadegörelse efter att ha sprejat röd färg på terminal fyra på Arlanda under hösten 2024, rapporterar UNT.se. De båda, kvinnor i 40- respektive 60-årsåldern, använde en brandsläckare för att spruta färgen på en vägg. I rätten stod frågan om aktionen skulle klassas som skadegörelse. Aktivisterna själva hävdade att deras handling inte utgjorde skadegörelse, men rätten kom fram till motsatsen och dömde dem för brottet. Det är inte första gången aktivister döms för brott på Arlanda. Tidigare har även flygningar stoppats efter tumult ombord.