Två kvinnor döms för färgattack på Arlanda

Två kvinnor från aktivistgruppen Återställ Våtmarken döms för skadegörelse på Arlanda under 2024.
Två klimataktivister har dömts för skadegörelse efter att ha sprejat röd färg på terminal fyra på Arlanda under hösten 2024, rapporterar UNT.se. De båda, kvinnor i 40- respektive 60-årsåldern, använde en brandsläckare för att spruta färgen på en vägg. I rätten stod frågan om aktionen skulle klassas som skadegörelse. Aktivisterna själva hävdade att deras handling inte utgjorde skadegörelse, men rätten kom fram till motsatsen och dömde dem för brottet. Det är inte första gången aktivister döms för brott på Arlanda. Tidigare har även flygningar stoppats efter tumult ombord.
Nyheter Som märsta.nu kunde rapportera i helgen renoveras busstorget i år. Tidigare i veckan fattades beslut i Kommunstyrelsen: - Busstorget är en av de första platserna många möter när de kommer till Sigtuna stad. Därför är det viktigt att det upplevs som tryggt, tillgängligt och välkomnande, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M)
Notiser Svea hovrätt dömer en man för vållande till annans död och vårdslöshet i trafik efter en dödsolycka i Valsta den 7 juni 2023. En pojke avled efter att ha blivit påkörd vid ett obevakat övergångsställe.
Notiser Organisationen Mamma United, som är verksam i bland annat Sigtuna kommun, beviljas 554 750 kronor i statsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten. Bidraget avser verksamhetsstöd för åren 2026 och 2027.