Två fordon i krock på Arlanda

Två fordon kolliderade på måndagseftermiddagen inne på flygplatsområdet på Arlanda. Ingen person skadades i samband med olyckan.

Strax efter klockan 14.20 inträffade en trafikolycka inne på flygplatsområdet vid Stockholm Arlanda Airport. Två fordon kolliderade under färd inom området.

Polisen utfärdade en ordningsbot till föraren av det ena fordonet för att inte ha anpassat avståndet till framförvarande fordon.

Olyckan ledde inte till några personskador.